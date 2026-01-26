426 жители на Дупница и Сапарева баня са подали документи за безплатни електронни винетки от началото на 2026 г.

426 жители от Дупнишко са подали заявления-декларации за отпускане на безплатни електронни винетки от началото на 2026 година. От тях две искания са препратени по компетентност, тъй като настоящият адрес не попада на територията на двете общини, които обслужва местната дирекция „Социално подпомагане“ – Дупница и Сапарева баня.

„Заявления се обработват в рамките на един работен ден, като към датата 22 януари са разгледани всички подадени документи до предния ден. Право на това подпомагане имат лица с 50% и над 50% намалена работоспособност, както и семейства, които отглеждат деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст или до завършване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20 години. Съгласно Закона за движение по пътищата безплатна електронна винетка се предоставя за един автомобил с обем на двигателя до 2000 куб.см и мощност до 160 конски сили“, коментираха пред репортер на „Струма“ от дирекция „Социално подпомагане“ в Дупница.

Техните данни показват, че най-голям брой от електронните винетки, отпуснати през 2025 година, изтичат през първите три месеца на тази. До края на февруари изтича валидността на 912 винетки.

Съгласно Наредбата, по която работят от дирекцията, заявленията се обработват в 7-дневен срок чрез интегрираната информационна система на агенцията за социално подпомагане. Одобрените заявки се изпращат ежедневно по електронен път до Агенция „Пътна инфраструктура“, която връща потвърждение за издадените електронни винетки още на следващия работен ден. Проверка за валидност на електронната винетка може да бъде направена както в агенциите за социално подпомагане, така и онлайн – чрез сайтовете на въпросните институции.

ДИМИТЪР ИКОНОМОВ



