44 златни двойки от община Кюстендил отбелязаха 50 години семеен живот

За втора поред година Кюстендил почете най-красивата традиция – любовта, която устоява на времето.

За Деня на християнското семейство градът ни отново стана домакин на една от най-топлите и вдъхновяващи церемонии – празник на двойките, които вече половин век вървят рамо до рамо.

На тържественото събитие 44 златни двойки отпразнуваха 50 години семеен живот – 50 години, изпълнени с трудности, преодолени заедно, с радост и с любов, които никога не са напускали домовете им.

Инициативата на кмета инж. Огнян Атанасов, превърнала се вече в традиция, цели да почита семейството като най-важната ценност в нашия град.

В словото си той подчерта:

„Тази церемония е доказателство, че бракът не е отживелица, а сила. Не е спомен от миналото, а наше настояще и бъдеще. Днес Ви връщаме към най-скъпите спомени – към щастливите мигове, към трудностите, които сте превърнали в опора, и към Вашия сватбен ден, който за всеки от Вас е уникална и вълнуваща история.“

Церемонията се проведе там, откъдето започва тяхната обща история – в Обредния дом на Кюстендил, където през 1975 г. са си дали първото „ДА“. Днес, 50 години по-късно, те го произнесоха отново – с още повече увереност, спокойствие и нежност.

Златните двойки подновиха брачните си обети и се подписаха в Летописната книга на „Обреден дом“ – символичен жест, който остава за поколенията.

Един от най-емоционалните моменти беше, когато Симеон Иванов предложи брак за втори път на своята съпруга Снежана, пред погледите на всички присъстващи. Техният жест предизвика бурни аплодисменти и сълзи на вълнение.

Семейство Виолина и Николай Симеонови пък донесоха снимки от сватбения си ден отпреди 50 години – и ги пресъздадоха в нови кадри, заснети по време на церемонията.

За да се съхранят традициите и да се предаде огънят на семейното огнище, сем. Малинка и Димо Вълчев предадоха символичния пламък на най-младото семейство – сем. Моника и Томислав Китанови.Това е огънят, който ще продължава да гори в сърцето на нашия град – пламък на любов, разбирателство и семейни ценности, предавани от поколение на поколение.

Всички двойки получиха специални подаръци от Община Кюстендил – индивидуална снимка от подновяването на обетите, пластика, символизираща вечната връзка между двама души и музикален поздрав отPartners dance formation – Танцова формация „Партньори“, който пренесе всички присъстващи в магията на българската сватба и на българското хоро.