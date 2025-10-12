44% от хората с диабет не знаят, че са болни, симптомите се отдават на напредването на възрастта и умората

Диабетът се превръща в епидемия, която засяга милиони хора по света, като много от тях дори не подозират за състоянието си. Според ново изследване, публикувано в престижното списание The Lancet Diabetes & Endocrinology, цели 44,2% от хората на възраст над 15 години с диабет не знаят, че страдат от това хронично заболяване. Проучването, което анализира здравни данни от 204 страни и територии през 2023 г., разкрива шокиращи факти за глобалното състояние на диагностициране и лечение на диабета. При положение че Световната здравна организация отчита около 830 млн. болни от диабет в световен мащаб, прогнозите са, че до 2050 г. този брой ще достигне 1,3 млрд. души.



Диабетът все по-често се нарича „тихата епидемия“. Причината е, че голяма част от хората живеят с него, без дори да подозират. Болестта се развива бавно, а симптомите често са толкова леки и неясни, че се отдават на напредването на възрастта, на умората или на други заболявания. Така години наред човек може да носи в себе си опасност, която постепенно уврежда органите и подкопава здравето му.



В България ситуацията е тревожна. Според проучвания над 16 процента от възрастното население е с диабет, като приблизително половината от тези хора дори не знаят, че са болни. Още по-притеснително е, че близо една пета от нашите сънародници са в състояние на предиабет – това е етапът, в който нивата на кръвната захар са по-високи от нормалното, но все още не достигат стойностите за диагноза. Ако в този момент човек промени навиците си и потърси лекарска помощ, болестта може да бъде спряна, преди да нанесе непоправими щети.



Най-често става дума за диабет тип 2 – форма, която се развива бавно и именно затова много хора не обръщат внимание на ранните признаци. Те обикновено започват с повишена жажда, често уриниране и нощни ставания, които мнозина приемат за естествена част от остаряването. Постепенно се появява необяснима умора, липса на сили за обичайните дейности и чувство на постоянен глад. Замъгленото зрение, което идва и си отива, също е един от честите белези, но възрастните хора често го отдават на „старческо“ намаляване на зрението. Малките рани, които зарастват трудно, повтарящите се инфекции и неприятното мравучкане или изтръпване в краката също са тревожни симптоми.



Опасността идва от това, че колкото по-дълго човек живее с неоткрит диабет, толкова повече поражения се натрупват в организма. Болестта бавно уврежда кръвоносните съдове, нервите, очите и бъбреците. Увеличава риска от инфаркт и инсулт. Когато се открие навреме обаче, ситуацията може да бъде държана под контрол – чрез медикаменти, правилно хранене и промяна в начина на живот.



Най-добрият начин за ранна диагноза е прост кръвен тест, който може да се направи в рамките на профилактичен преглед. Лекарите съветват хората над 45-50 години да проверяват нивата си на кръвна захар поне веднъж годишно, особено ако имат рискови фактори като наднормено тегло, високо кръвно налягане, висок холестерол или наследственост. Дори да няма симптоми, проверката може да спести години на незнание и да предпази от тежки последствия.



В борбата срещу диабета голямо значение има и начинът на живот. Дори малка промяна – повече движение, разходки, умерена физическа активност – може да подобри чувствително състоянието. Храненето също е ключово: ограничаване на захарта и тестените изделия, повече зеленчуци и пълнозърнести продукти, балансирани порции. Медиците отбелязват, че дори свалянето на няколко килограма може да намали риска значително.Ретро.бг