4 г. и 6 м. затвор за дупничанина О. Соколов, подпалил „Купола” в Благоевград преди 4 г.

4 г. и 6 м. затвор при общ режим постанови съдия Татяна Андонова в Окръжен съд – Благоевград за 47-г. дупничанин Орлин Соколов, обвинен за умишления палеж на „Купола” в областния център на Пиринско. Соколов изслуша лично в зала присъдата си, която бе постановена 4 г. след деянието, тя прочетена днес преди обед, когато бе последното заседание по делото. На 30 август 2022 г. бе даден ход на делото за палежа в благоевградския съд, а първото разпоредително заседание бе през ноември.

Соколов има право да обжалва присъдата в 15-дневен срок пред Апелативен съд, а гаранцията за деянието му е в размер на 200 000 лв.

Както „Струма” писа, на 4 септември 2021 г. Соколов се почерпил с приятел в няколко заведения в Дупница, а след полунощ двамата тръгнали с такси към Благоевград, за да посетят пиано бар, където продължили с почерпката.

Около 04,00 ч. сутринта в заведението останали само те. Соколов влязъл в спор с музикантите да му изпълнят песен, тъй като били приключили работа, скарал се и със сервитьорка, която според него трябвало да изпълнява желанията му. На тръгване Соколов поискал от охранителя да се срещне със собственика на пиано бара, потърсил и книгата за оплаквания, като се държал агресивно.

Около 05,30 ч. Соколов се прибрал в Дупница с приятеля си, но се чувствал ядосан от случилото се в бара и имал желание да продължи разправията. Наел таксиметров автомобил, като на бензиностанция на път за Благоевград купил туба с гориво. Пристигнал пред заведението, което вече било затворено, и влязъл в преддверието. Изсипал бензина на пода, където са разположени електрическото табло и кабелният разпределителен шкаф. Запалил горивото със запалка и побягнал към чакащото го такси, а на път за Дупница по пътя изхвърлил празната туба.

Нанесените щети след палежа възлизат на 4 763 116 лв., като сред засегнатите собственици на имоти в комплекса са Община Благоевград, „Обединена българска банка”, заведения и др. Община Благоевград трябва да получи обезщетение от 60 914 лв., посочи съдията. В размер на около 100 000 лв. са всички обезщетения, които трябва да бъдат изплатени от Соколов ведно с разноските по делото.





