46-годишен учител по физическо от Петрич се обеси на орех край града

Учител по физическо възпитание и спорт от Петрич бе открит мъртъв, с примка на шията. 46-годишният Иван Стоилов е намерен обесен на орех в двор на къща край града. Преди да се самоубие, той минал покрай майка си, която правила зимнина. На място е изпратен екип на Спешен център, но медиците само са констатирали смъртта му. Не са открити следи от насилие по тялото. Каква е причината за фаталното решение на учителя в разцвета на силите си е тежък въпрос. Трагедията е огромна за неговото семейство, близки и колеги. Хората от Петрич са шокирани, защото преждевременно си е отишъл един млад, добър човек, професионалист, баща на едно дете. Той е бил учител в 1-во ОУ „Кочо Мавродиев“ в Петрич, треньор по плуване и спасител.

ТИНА ГЕОРГИЕВА






