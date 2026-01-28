46-г. мъж от Сандански е управлявал товарния автомобил, причинил тежката катастрофа, при която загина бившият кмет на Червен бряг д-р Цветан Костадинов

Камионът се е завъртял на заледения път и забил в мерцедес, управляван от 58-годишния лекар

46-годишен мъж от Сандански е управлявал товарния автомобил, причинил тежката катастрофа на главен път Бяла-Ботевград, при която загина бившият кмет на Червен бряг д-р Цветан Костадинов.

Пътният инцидент е станал в сряда сутрин около 7:30 часа между селата Горни Дъбник и Телиш. По информация на Окръжна прокуратура – Плевен катастрофата е между товарен автомобил “Скания“, движещ се от Румъния към София, и лек автомобил “Мерцедес“, пътуващ от Червен бряг към Плевен. При челния удар на място е загинал водачът на лекия автомобил – 58-годишният лекар анестезиолог и бивш кмет на Червен бряг. Шофьорът на камиона е тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества, като пробите са отрицателни. По документи товарната композиция е превозвала спортни стоки. Най-вероятната причина за катастрофата е заледяване на пътното платно, известно като “черен лед“ – тънък и трудно забележим слой лед върху асфалта. Вследствие на това водачът на товарния автомобил от Сандански е изгубил контрол над управляваната от него композиция, навлязъл е в насрещната лента и е последвал челен удар.

Автомобилите ще бъдат иззети, а при необходимост ще бъдат извършени повторни огледи. На мястото на инцидента се извършват процесуално-следствени действия, като е образувано досъдебно производство по описа на Окръжна прокуратура – Плевен. Окръжният прокурор Валентин Николов заяви, че ще бъдат проверени всички възможни версии за причините за катастрофата, а скоростта на движение на двата автомобила ще бъде установена чрез назначените експертизи. Той изказа съболезнования към близките на загиналия и подчерта, че спазването на правилата за движение и съобразяването с пътните условия са от ключово значение за предотвратяване на подобни трагедии. На същия участък загина малката Сияна, а бащата на момиченцето – Николай Попов, продължава своята борба за справедливост.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА