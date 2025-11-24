47-годишен кюстендилец е пострадал при катастрофа на автомагистрала „Струма“

47-годишен мъж от Кюстендил е пострадал при пътен инцидент, станал вчера малко преди 19:00 ч. на автомагистрала „Струма“, в района на км 21 в посока Благоевград.

Според първоначалните данни лек автомобил „Ауди“, управляван от пострадалия, се е ударил в движещ се пред него товарен автомобил „Ивеко Тракер“. Той е шофиран от 55-годишен мъж от гр. Мадан.

В резултат на силния удар водачът на леката кола е получил счупена гривнена става на лявата ръка и е транспортиран за медицинска помощ.

И двамата водачи са тествани за употреба на алкохол и наркотични вещества, като пробите са отрицателни.

На място е извършен оглед, а разследването продължава по образувано досъдебно производство.