47-г. благоевградчанин транспортиран с въздушна линейка до болница „Св. Анна“, заради мъглата хеликоптерът кацна в Дупница (ОБНОВЕНО)

Млад мъж от Благоевград бе транспортиран с медицински хеликоптер до софийската болница „Св. Анна“ след съмнения за аневризма. 47-годишният пациент е постъпил около 5 ч. сутринта днес за преглед в спешно-приемно отделение на МБАЛ – Благоевград с оплаквания за изтръпнали крайници. Направено е изследване на скенер и след консултация с д-р Нурфет Алиоски, ръководител на отделението по ендоваскуларна неврохирургия на УМБАЛ „Св. Анна“, е решено да бъде транспортиран до столичната болница за спешна операция. Това съобщи за „Струма“ зам. директорът на МБАЛ – Благоевград Нина Чимева, която е координирала процеса по осигуряване на въздушната линейка. Заради мъглата обаче медицинският хеликоптер не е успял да кацне на стадиона в Благоевград. Тогава екипажът се е оправил към стадиона в Дупница, а пациентът е транспортиран с линейка дотам, екскортиран от пожарен автомобил.

БЕТИНА ГЕОРГИЕВА