47-г. от с. Първомай осъден на 2 г. и 3 м. условно и 5000 лв. глоба за 4 кг канабис за над 81 000 лв.

47-годишен мъж от петричкото село Първомай призна, че е държал над 4 кг канабис с цел разпространение. Дрогата бе открита при полицейска операция на 16 октомври миналата година в къща в село Крънджилица. В бидон криминалистите намериха 4,300 кг зеленикаво-кафява маса, натъпкана в найлонов чувал и плик, която при наркополевия тест реагира на канабис. В помещение на къщата бе открита и електронна везна, а по първаначални данни стойността на наркотика беше 86 848 лв. За дрогата бе обвинен безработният Р. М., който бе оставен зад решетките с мярка „задържане под стража“. След 3 месеца в ареста той е решил да се признае за виновен и сключи споразумение с прокуратурата за по-леко наказание. Според договорката Р.М. се съгласява да бъде осъден на 2 години и 3 месеца условно с 3-годишен изпитателен срок, както и да плати 5000 лв. глоба.

Споразумението е внесено в Окръжен съд – Благоевград и след преценка на съдия Красимир Аршинков, че не противоречи на закона и морала, е одобрено.

От съдебния акт е видно, че канабисът е понамалял с 200 грама от първоначалните данни и е 4092,98 грама, като стойността му е 81 859,60 лв. От договореното наказание на обвинямия се приспада времето, през което е бил в предварителния арест, т.е. след като е задържан до сключване на споразумението. Наред с глобата от 5000 лв. той е осъден да поеме и съдебните разноски за физико-химичната експертиза. Наркотиците и везната се отнемат от държавата и ще бъдат унищожени по надлежния ред.

БЕТИНА ГЕОРГИЕВА