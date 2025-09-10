47-г. разложанин се преби с тротинетка в комплекс „Пирин голф“, транспортираха с хеликоптер за „Пирогов“ мъж от Добринище в кома

47-годишен мъж от Разлог пострада сериозно след падане от тротинетка. Инцидентът станал в затворения хотелски комплекс „Пирин голф“ на 5 септември около 16:48 часа.

Управлявайки индивидуално електрическото превозно средство, мъжът, който е бил почерпен, загубил контрол и паднал, при което си ударил главата и получил фрактура на лицевите кости. Оказана му е веднага медицинска помощ в МБАЛ – Разлог от реаниматора д-р Николова. Пациентът е бил контактен и след направена връзка с Центъра за спешна медицинска помощ по въздух, е транспортиран за лечение в „Пирогов“, където е приет в клиниката по неврохирургия от проф. д-р Николай Габровски.

В неделя следобед от МБАЛ – Разлог са извикали по спешност медицински хеликоптер заради 57-годишен пациент от Добринище, пострадал при друг инцидент. Мъжът е изпаднал в кома след черепно-мозъчна травма, което наложило да бъде транспортиран по спешност с въздушната линейка за „Пирогов“. Медицинският хеликоптер е пристигнал за 26 минути, заяви за „Струма“ д-р Николова, която има над 40 години професионален стаж като реаниматор в софийската болница „Св. Анна“.

Почивните дни не минаха и без катастрофи, които за късмет са без жертви. На 7 септември около 15:15 часа в района на кръстовище на пътя между с. Кочан и третокласен път се удрят два леки автомобила, след като „Фиат Крома“ с 21-годишна водачка от с. Крушево отнема предимството на „Фолксваген Пасат“, управляван от 70-годишен мъж от с. Сатовча. С контузия на гръден кош и мозъчно сътресение е 71-годишен мъж от с. Крушево, а с фрактура на ребра – 70-годишна жена от същото село, които са пътували в лекия автомобил, управляван от младата шофьорка. На водачите на автомобилите са направени проби с технически средства за употреба на алкохол, които са отрицателни.

Чужденец моторист пострада при катастрофа в неделя. Инцидентът станал около 16:25 часа на пътя между с. Места и гр. Добринище. Мотоциклет „Хонда“, управляван от 41-годишен чужд гражданин, на десен завой е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е блъснал в товарен автомобил „Мицубиши“ с 32-годишен водач от с. Абланица. Мотоциклетистът е пострадал и е с фрактура на двете кости на дясната подбедрица и разкъсна рана на коляното. На двамата водачи са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни.

52-годишна жена пострада при катастрофа, станала на разклона за с. Плетена в петък следобед. Л.а. „Фолксваген Кади“ с 47-годишен водач от София, завивайки наляво в посока към с. Сатовча, е отнел предимството и е блъснал л.а. „Опел Астра“, управляван от 58-годишен мъж от с. Барутин, община Смолян. С напукване на гръдна кост е пострадала 52-годишна пътничка в опела, която е настанена за лечение в МБАЛ – Гоце Делчев. Пробите на шофьорите за алкохол и наркотици са отрицателни.

С положителна проба за алкохол се оказа шофьор от Сандански, който бил спрян за проверка на 6 септември около 15:00 часа на ул. „Свобода“. При тестването на 67-годишния шофьор на л. а. „Хюндай Тускон“ дрегерът отчел 1,13 промила алкохол. Мъжът е задържан със заповед до 24 часа. Образувано е досъдебно производство.

