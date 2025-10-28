48-г. работник почина на обект край с. Бучино

Работник почина внезапно на строителен обект край Благоевград. Трагедията стана днес следобед над депото в село Бучино, на терен, предназначен за фотоволтаици. 48-годишният мъж се почувствал зле и се свлякъл на земята. Колегите му се притекли на помощ и подали сигнал на телефон 112. Пристигналият на място екип на Спешен център е предприел реанимационни действия, но за жалост мъжът е издъхнал. За инцидента са информирани служители от Инспекцията по труда.

„Проверката е установила, че не се касае за трудова злополука. Мъжът е починал от естествена смърт, вероятно от инфаркт“, заяви за „Струма“ директорът на РИТ – Благоевград Славянка Симитчийска.

ТИНА ГЕОРГИЕВА