48-г. разложанин загина след ПТП до бензиностанция в Кресна, шофьорът Кр. Василев-Хвъркача задържан (ОБНОВЕНО)

48-годишен пешеходец загина на място, след като бе пометен от лек автомобил в Кресна. Инцидентът стана около 07:00 часа днес на главен път Е-79, в района на бензиностанция в града, съобщиха от полицията. По първоначална информация лек автомобил „Фолксваген“ с 34-годишен водач е блъснал 48-годишния мъж, който е пресичал пътното платно на необозначено за целта място.

Пешеходецът е починал на място. Той е бил без лични документи, но впоследствие полицията е установила самоличността му. Загиналият е Димитър Костов от Разлог.

На водача на автомобила Кристиян Василев от Сандански, с прякор Хвъркача, е направена проба с техническо средство за употреба на алкохол, която е отрицателна. Пред разследващите шофьорът е заявил, че мъжът е изскочил внезапно на пътя и го е видял в последния момент.



Кр. Василев-Хвъркача е задържан в полицейския арест в Сандански за 24 ч. Очаква се Районна прокуратура – Сандански да удължи задържането до 72 часа и да пледира за налагане на най-тежката мярка „задържане под стража“ заради криминалното му досие.

Починалият мъж е работник във фирма, която извършва строително-ремонтни работи в участъка в Кресна. По информация той е багерист. Пресичал е уличното платно, за да купи закуска на колегите си. Мястото на инцидента е срещу бензионстанция „Петрол“, където се намира и баничарницата, закъдето се е бил запътил покойният Димитър.

Работата по установяване на причината за катастрофата продължава. По случая е образувано досъдебно производство.

ЕКИП „СТРУМА”