5 амулета, които ще ви донесат повече късмет до края на 2025-а

Талисманите за късмет могат да ни дадат онзи малък тласък, от който имаме нужда, за да вървим напред. Ето и кои са те според фъншуй:

Китайски монети

Китайските монети могат да бъдат поставени в кутия или най-често завързани с червен конец. За целите на фъншуй, монетите обикновено са от мед – така те ще издържат, както и късметът, който носят. Когато монетите се съхраняват в кутия, основното им качество е да привличат изобилие, но когато са завързани с червен конец, те се свързват със защита, както и с богатство, радост, късмет и пари. Те също така помагат за балансиране на различните енергии в дома.

Експертите по фъншуй обикновено препоръчват да се окачат китайски монети на входа. Ако ще ги съхранявате в кутия, най-доброто място да ги държите е на входа на дома ви.

Тибетски (или хималайски) пеещи купи

Те са известни с това, че създават чувство на мир и спокойствие, независимо дали са включени във фъншуй дизайн или се използват като част от друга практика. Предимство на купите е, че се предлагат в различни размери, така че можете да намерите подходяща за всяка стая във вашия дом или дори за работното ви място.

Във фъншуй вибрациите на пеещите купи могат да се използват за прочистване на енергиите в дадено пространство, като прогонват цялата негативност и застояла енергия и след това отварят дома за късмет и щастие. Отрицателната енергия, която се задържа в дома, често е източникът на препятствия, с които се сблъскваме. Честотите на пеещата купа обаче могат да елиминират тази негативност.

Амулети с късметлийски зарове

Много игри се играят със зарове, така че не е изненадващо, че те са се превърнали в символ на късмета. Може да се изненадате да научите, че за разлика от много от талисманите за късмет, пухкавите зарове (които се слагат най-често в автомобилите), са сравнително ново изобретение. По време на Втората световна война пилотите на изтребители са летели на мисии с почти никакви шансове да се завърнат у дома. Те са носили талисмани за късмет със себе си с надеждата да наклонят шансовете в своя полза.

Познавайки традицията от Втората световна война, американска компания започва да предлага пухкави зарове, които да се окачват на огледалата за обратно виждане на автомобили през 1959 г. Така се ражда модната прищявка. Зарове за късмет са забавен ретро талисман, който може да ви хареса. Можете да ги намерите на тениски, да си купите плюшени зарове за огледалото за обратно виждане или да си купите стикери, които да залепите на лаптопа или монитора си.

Жаби за късмет

Основните благословии, които дава една жаба за късмет са късмет и богатство. Този амулет по фъншуй се използва главно в семейни фирми, компании и офиси. Обикновено ще ги намерите скрити върху мебели. Могат да се използват и в домове, където ще служат както за защита, така и за призоваване на изобилие.

Ако ще държите жаба за късмет в дома си, най-добрите места са във входа – и особено до растенията, които са там – или на масичка за кафе. Скоро ще забележите промени в енергията на дома си. Тези възхитителни амулети имат големи ползи в дома, само не забравяйте, че късметът е най-ефективен, когато е съчетан с усилия и постоянство.

Бамбук на късмета

Технически късметлийският бамбук изобщо не е бамбук, а близък роднина, наречен драцена. Това е издръжливо, дълготрайно растение, което може би обяснява неговите късметлийски свойства. Колкото повече стебла има едно късметлийско бамбуково растение, толкова повече късмет носи. Твърди се, че растение с три стебла носи щастие, богатство и дълголетие на собствениците си.

Какви ползи биха ви донесли повече стебла? Разбира се, всяко зелено растение е добър късметлийски талисман във вашия дом или офис. Проучванията показват, че те подобряват настроението ви и пречистват въздуха на закрито.az-jenata.bg