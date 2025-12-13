5 въпроса, които да си зададеш, ако се колебаеш за човека до теб

Връзките са трудни. Понякога бурната еуфория се заменя от въпросителни – дали това е човекът за мен, дали да създавам семейство с него или дали да продължа, ако вече сме изградили заедно живота си?

Има няколко основни въпроса, които можеш да си зададеш, за да получиш отговор дали си с правилния човек. Отговори си честно:

1. Щастлива ли съм в обикновените делници?

Ясно е, че животът на почивка или във вихрушката на интересни събития, е много хубав. Обаче делниците са много повече от празниците. Ако не усещаш щастие и спокойствие, хармония и вълнение от обикновените дни с човека до теб, значи нещо не е наред.

2. Представям ли си живота си без него?

В любовта има няколко неща, за които истински обичащият човек не може да си позволи да мисли. Едно от тях със сигурност е живот без половинката до тях. Ако си представиш сценарий, че сте се разделили по някаква причина, усещаш ли страх от това, което визуализираш в ума си или представата не те тревожи толкова силно? Ако можеш да си представиш с лекота живота си без човека до теб, трябва да се замислиш колко силни са чувствата ти към него.

3. Ревнувам ли го?

Не говорим за онази болезнена и безумна ревност, която никой не бива да изпитва. Говорим за онова леко гъделичкащо чувствто на безпокойство и раздразнение, когато срещнете някоя бивша негова приятелка или когато видиш, че си пише с жена, която не познаваш. Ревността в малки дози е важен индикатор за силните чувства, които изпитваме към някого.

4. Искам ли семейство и деца?

Особено важно при жените е, че едва когато усетят сигурност и стабилност в чувствата си и в способностите на партньора си, вземат решение да създадат семейство и да имат деца. Ако дълги години си с един човек и нищо от това не се случва, замисли се за причината.

5. Желая ли го?

Да, точно така. Желаеш ли човека до себе си силно, има ли я химията, за която всички говорят или сексът е просто една рутина, подобна на задължение. Внимателно наблюдавайте сексуалния си живот, той показва много. Колко често сте заедно, как усещаш желанието си спрямо човека до теб и имаш ли влечение към други хора, които игнорираш.