5 гола на благоевградския национал В. Митев не стигнаха в хандбалната евроквалификация с Турция

Мъжкият национален отбор на България по хандбал пак загуби от Турция в промоционалния кръг от квалификациите за Евро 2028. Нашите, сред които бе и благоевградчанинът Валентин Митев, отстъпиха във втората среща в Орду с 29:38. 4 дни по-рано в Шумен паднахме с 35:37 и така южните ни съседи продължават в основната фаза на пресявките, в която спорят 32 отбора от Стария континент, разделени в 8 групи. Трима от трикольорите пропуснаха двубоя в Орду. Заради травма в рамото отпадна разпределителят Кристиан Василев, не взеха участие също Тодор Калчев и Росен Колев. Играещият помощник-треньор Светлин Димитров беше най-резултатен за тима ни с 8 попадения, 7 заби Енгинджан Хюсеин, а 5 пъти се разписа В. Митев. Юношата на „Интер“ (Бл), който направи първи хандбални стъпки в спортен комплекс „Пирин“ под ръководството на Софка Арабаджиева, навърши 26 г. в навечерието на реванша с турците и бе сред най-добрите в залата, ала старанието му не бе достатъчно за успех на България.

ИВАН ДЕЛЧЕВ