5 грешки на родителите при възпитанието на децата

Всички родители искат най-доброто за децата си. И понякога прекаляват с грижите и помощта си. Ето петте най-чести грешки, които родителите допускат:

Да отговарят вместо децата си

Много родители имат навика да отговарят вместо децата си на различни места – на улицата, в магазина, при лекаря. Така родителите подценяват детето си и му отнемат възможността да се учи. То може да стане болезнено срамежливо и да избягва неловки ситуации.

Да помагат на детето дори и в дребните неща

Много родители обсебват децата си с грижите си и се опитват да направят всичко вместо тях. Но това не е добре за детето. По този начин то няма как да изгради своя собствена идентичност, както и умения за справяне в различни ситуации.

Да казват на детето какво трябва да харесва

Родителите често се опитват да наложат вкуса си за дрехи, музика, филми и книги на децата си. Те го правят с добри намерения, но по този начин потискат детската индивидуалност. Така няма да изградят и възпитат личност, а едно потиснато дете.



Да избират вместо тях хобитата им

Една от грешките на родителите е да налагат собствените си интереси и хобита на датето. Най-добре е те да разберат какво му харесва и да му позволят да се развива в тази област.

Да казват на детето как да се облича

Родителите трябва да оставят детето да развива собствения си стил и да облича това, което му харесва.





