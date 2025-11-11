5 двойки на „Импулс“ с медали от фестивал по спортни танци в Пловдив

5 двойки на „Импулс“ (Бл) спечелиха медали от фестивала по спортни танци „Art of Dance“ в Пловдив. Възпитаниците на треньорката Десислава Петачка показаха отлична подготовка, с което заслужиха доверието на съдиите и симпатиите на публиката. Марио Димитров и Йоана Миндова се класираха на първо място по стандартни танци при юношите и девойките младша възраст, а на латиноамерикански са трети. Андрей Дългъчев и Илина Паскова заслужиха сребро на стандарт и бронз на латина. Сред начинаещите до 9 г. Христо Кутрев и Лусиана Иванова триумфираха на латина.

Там трети се наредиха съекипниците им Иван Дългъчев и Цветелина Малчева, които са втори на стандарт. На почетната стълбичка в същата възрастова група се качиха и Йордан Младенов и Никол Шаламандова, окичили се с бронз на стандартни танци.

ИВАН ДЕЛЧЕВ