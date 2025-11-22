5 зодии с огромен късмет в любовта между 24 и 30 ноември 2025 г.

В периода от 24 до 30 ноември 2025 г. пет зодиакални знака ще се радват на изключителен късмет в любовта.



От 24 ноември нататък идва краят на кармичните цикли.



Край на напразните надежди някой да се промени и най-важното – край на примиряването с по-малко, отколкото заслужавате.



Престоят на Сатурн в Риби от 2023 г. насам донесе бурно и понякога сърцераздирателно пътуване, но то най-накрая приключва.



В четвъртък, 27 ноември, Сатурн за последен път в този цикъл става директен във водния знак. В същия ден първата четвърт на Луната изгрява в Риби, напомняйки, че с всеки край идва и ново начало.



Можете да задвижите плановете си, тъй като Меркурий става директен в Скорпион в събота, 29 ноември.



Сега, когато планетата е директна в този дълбок зодиакален знак, ще имате време до навлизането ѝ в Стрелец на 11 декември, за да пренасочите връзката си към по-дълбока и смислена връзка.



С навлизането на Венера в Стрелец в неделя, 30 ноември, ще започнете да гледате на любовта по различен начин. Появява се обновена надежда, че всъщност не е нужно да оставате в тези кармични цикли.



Венера ще остане в Стрелец до 24 декември, помагайки ви да изследвате нови начини на обич във вашата връзка. Време е да изберете вида връзка, в която искате да бъдете през новата година.



Дева



Отделете си цялото време, от което се нуждаете, скъпи Деви. Сатурн ще стане директен в Риби в четвъртък, 27 ноември. Сатурн е във водния знак от 2023 г., макар и с кратък престой в Овен по-рано тази година. Сатурн представлява кармични уроци и божествена намеса, така че този период извади наяве много уроци, които е трябвало да научите в този живот, особено по отношение на границите.



Въпреки че Сатурн преподава уроци, той е и планетата, която събира вечната любов. Казва се, че това, което Сатурн събере, нищо не може да раздели. Независимо дали осъзнавате, че заслужавате повече, или че вие и вашият партньор сте устояли на тази космическа буря, вие навлизате в по-добра и по-здравословна ера на любовта.



Директното движение на Сатурн ви позволява да свържете точките в романтичния си живот и да разберете на какво е трябвало да ви научи тази фаза. Границите ще бъдат ключови, както и разбирането, че не можете да контролирате изхода на една връзка само със сила. Тук има място за смирение, за да видите знаците и да спрете да се съпротивлявате на това, което ви е писано.



В зависимост от изборите ви през последните няколко години, тази енергия ще се прояви по различен начин в живота ви, но посланието е ясно: Сатурн иска да оставите кармичните уроци в миналото и да научите какво означава да подхождате към любовта като излекувана версия на себе си. Отделете време да размислите върху уроците, но също така обърнете внимание на всеки или на всяка връзка, която е преминала през това време, тъй като сега можете да бъдете сигурни, че те са ви предопределени.



Скорпион



Направете си намерение за сладка любов, Скорпиони. Нямате нужда от незаконни афери или токсична любов, за да бъдете развълнувани и заинтригувани от една връзка. Не е нужно да изпитвате безпокойство, за да се чувствате истински влюбени. През последните няколко години имаше толкова много възможности за изцеление, но тази енергия само се надгражда.



Тази седмица носи мощна енергия, която има за цел да ви помогне да разберете стойността на сладката любов. Говорим за любов, която не носи объркване или токсичност в живота ви. Сега разбирате, че любовта всъщност не трябва да бъде трудна или болезнена.



В петък, 27 ноември, ще изгрее първата четвърт на Луната в Риби, възстановявайки надеждата ви, че ще намерите любовта, за която винаги сте мечтали. Ако вече имате партньор, това ще бъде шанс да говорите за бъдещето или за годеж.



Ако обаче сте необвързани, това е време да си поставите за цел да намерите любовта, която сте научили, че заслужавате. Оставете зад гърба си увлечението по „лошото момче“ или „лошото момиче“, които винаги разбиват сърцето ви. Откажете се от мисълта, че трябва да се примирите, за да имате някого до себе си. Вместо това си поставете за цел да намерите сладка любов, която все още знае как да накара сърцето ви да трепне по правилния начин.

Телец



Отделете време, за да видите ситуацията от нова гледна точка, Телци. Меркурий е в своето ретроградно пътуване в Скорпион от 18 ноември. Този период беше изпълнен с объркване, недоразумения и повтарящи се спорове. Целта на тази енергия беше да ви помогне да се справите с чувствата си и с това, което се случва във вашата връзка. И все пак, тя изискваше да отделите време за размисъл, преди реално да се опитате да инициирате каквито и да било промени.



Когато Меркурий стане директен в Скорпион в събота, 29 ноември, всички въпроси, свързани с комуникацията, ще се подобрят. Най-накрая ще знаете какво решение трябва да вземете. През този период се насърчавате да повдигнете проблеми или минали обиди с партньора си. Ще имате думите, за да изразите себе си, но също така трябва да имате представа какво искате да се случи. Независимо дали искате да се свържете отново с партньора си по по-здравословен начин, или да се разделите завинаги, сега е моментът да го направите.



Всичко, което се е случило по време на ретроградния Меркурий, сега ще бъде преразгледано. Бъдете готови за разговори относно бъдещето на връзката ви или дори за неочаквана повторна среща. Трябваше да преминете през тази фаза, за да прозрете истината, но сега, след като сте го направили, можете да се доверите на себе си и да направите следващата стъпка.

Близнаци



Нека любовта се превърне в най-важното нещо, скъпи Близнаци. В неделя, 30 ноември, Венера ще навлезе в Стрелец, носейки красив и романтичен завършек на месеца. Венера управлява всички аспекти на любовния ви живот, а в знака на Стрелец тя помага да преместите фокуса си върху личния живот.



Планетата ще остане в този огнен знак до 24 декември, което ще ви помогне да се възползвате максимално от предстоящия сезон, особено след като той съвпада със сезона на Стрелеца.



Знакът на Стрелец допринася за постигането на по-голям баланс в романтичния ви живот, като ви приканва да възприемете качествата на този огнен знак.



Прегърнете нови начини за свързване, приветствайте вълнуващи преживявания и оставете тази скучна зона на комфорт веднъж завинаги. Венера в Стрелец не просто съживява романтичния ви живот.



Транзитът също така помага за привличането на нова любов, тъй като осъзнавате, че тя е всичко, което наистина има значение.



Венера ще остане в Стрелец до 24 декември, носейки ви не просто седмица, а цял месец на романтика. През това време ще станете по-привлекателни за партньори или потенциални любовни интереси. Ще имате възможност да избирате с кого искате да бъдете и накъде искате да поведете една сериозна връзка.



Това е шанс да изследвате връзката си или вида любов, за който сте мечтали, без да се ограничавате със списъци с изисквания или като излизате само с определен типаж. Гледайте на този период не просто като на сезон на любов и романтика, а като на възможност за проучване. Нека любовта бъде истинско приключение за сърцето.



Рак



Романтичната ви съдба ви очаква, скъпи Раци. Колкото и да сте се опитвали да продължите напред през последните години, усещането е било за препятствие след препятствие. Тази енергия почти ви е карала да се чувствате глупаво, че рискувате или вярвате, че голямата ви любов все още е някъде там.



Макар да бяхте призовани да усвоите уроци, свързани с изцеление, вяра в себе си и увереност, това е създало застой в романтичния ви живот.



Това може да е бил продължителен период на самота без абсолютно никакви възможности или въртене в кръг с партньор, за когото сте останали несигурни.



Където и да са ви намерили последните няколко години, това е напът да се промени към по-добро в следващите дни. Сатурн ще стане директен в Риби в четвъртък, 27 ноември, точно преди Първата четвърт на Луната в същия знак. Енергията на Риби носи нова любов и романтични нови начала.



Навлизате в по-лек и красив период в любовния си живот.



Всичко, което сте се опитвали да постигнете, внезапно ще се прояви. Събитията тази седмица може да се променят бързо и да включват значителни пътувания. Любовта на живота ви може да не живее там, където сте вие, особено ако сте били въвлечени във връзка от разстояние. Останете отворени и вярвайте, че този период представлява края на забавянията и началото на нещо прекрасно.