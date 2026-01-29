5-има кандидати да оглавят 500-те жители на с. Габрене

Оспорвани кметски избори се очертават на 22 февруари в петричкото с. Габрене, след като ОИК – Петрич регистрира 5-има кандидати за кмет. В предизборната надпревара влизат Панчо Димчов Стоянов от „БСП-Обединена левица”, Петър Благоев Христов от Съюз на свободните демократи, Георги Спасов Харизанов от КП „Продължаваме промяната-Демократична България”, Вангел Тодоров Марков от СДС и Марин Василев Янков от ГЕРБ.

Трима от кандидатите – Стоянов, Харизанов и Марков, бяха претенденти за първия селски пост и на редовните избори през октомври 2023 г., макар че тогава Панчо Стоянов бе издигнат от Обединени земеделци, които сега е сменил с левицата, от която част са и бившите му съпартийци. Тогава кандидатите да управляват с. Габрене отново бяха 5-има. Извън тримата към поста през 2023 г. предявиха претенции още Дафина Пецева от ГЕРБ и Евтим Николов от „Български гласъ”. На първи тур гласовете се разпиляха, а на поправителния Пецева спечели изборите с крехката преднина пред Марков от 9 гласа. През август 2025 г. кметицата обаче хвърли оставка, като се оправда пред съселяните си, че го прави заради невъзможност да осигури вода в селото и да го извади от застоя, в който затъва с всяка изминала година.

Д. Пецева хвърли оставка и отприщи сериозни управленски мераци сред мъжете в Габрене

От новите играчи за кметския стол Марин Янков е търговец, а Петър Христов от ССД преди години бе кандидат за кмет на селото от Зелена партия.

Селцето, в което живеят около 500 души, винаги е регистрирало голям интерес към кметския пост. През 2011 г. например тук кандидатите за кмет бяха 9-има.

ВАНЯ СИМЕОНОВА