5 лесни начина как да го направите истински щастлив

Въпреки че си мислим, че нашите половинки са много по-различни от нас и имат свой начин на мислене, не е точно така. Мъжете, също като нас имат любими занимания, харесват изненадите и се чувстват щастливи, когато жената до тях показва обичта си по всякакви начини.

Ако искате да направите своя любим истински щастлив, не е нужно да правите кой знае какво, просто трябва да знаете какво харесва и предпочита.

Ето и няколко неща, на които всички мъже ще се зарадват.

Любовта на мъжа минава през стомаха

Повечето обвързани жени със сигурност са се убедили в това – мъжете определено обичат да си похапват и пийват естествено. Истински щастлив ще направите своя любим, ако се позаинтересувате кои са любимите му вкусотии и се научите да ги приготвяте. Може дори да вземете съвети от свекървата, защото за мъжете по-вкусна гозба от мамината няма.

Изненадайте го с романтична вечеря като приготвите нещо, което много обича. Това може да е мусака, нещо с месо или дори боб, ако това му е любимо – защо не! Не забравяйте да сложите на масата и любимата му напитка – така щастието ще е пълно. Правете това често, с повод и без повод. Старанието ви ще бъде оценено и вашият любим мъж със сигурност ще ви върне жеста.

Грижете се за чистотата

Както знаете, мъжете не си падат по домакинската работа, но това не значи, че не обичат всичко да е чисто и спретнато. Затова поддържайте домакинството перфектно, но без да искате помощ от него. Сменяйте чаршафите, перете дрехите му, почиствайте вашия общ дом и правете това с желание, без да му намеквате, че той не върши нищо. Ще го зарадвате искрено, ако след някой негов тежък работен ден, сте почистили банята, приготвили сте му топла вана и чиста хавлийка. А най-щастлив ще е, ако се изкъпете заедно с него, а след това помърсувате малко на чистите чаршафи.

Разнообразявайте в леглото

Спорно е кое харесват повече мъжете – пълна маса или див секс. Но едно е сигурно – представителите на силния пол мислят за секс през повечето време и тайно се надяват половинката им също да обича бурните страсти. За да направите любимия си истински щастлив, а и да запазите връзката си, е хубаво да разнообразявате интимния си живот. Пращайте му мръсни смс-и, чакайте го след работа само по бельо, вземете си някакви играчки или измислете еротични игри, които ще направят креватните удоволствия още по-забавни. Така печели не само той, но и вие, защото хубавият секс е нещо страхотно и за двамата партньори.

Сближете се със семейството и приятелите му

Дори и половинката ви да има приятели, които ви дразнят или пък родители, с които не се разбирате, дайте им шанс и се опитайте да се сближите с тях. Мъжете държат много на своите дружки и никак няма да им е приятно, ако се опитате да ги изолирате от тях. За сметка на това обаче, ако се сприятелите с тях, това ще направи вашия любим много щастлив. Бъдете търпеливи, с времето половинката ви ще се отдаде изцяло на вас, а приятелите му ще останат на заден план. До тогава, покажете, че сте най-готиното гадже, което ходи на вечери със семейството му или излиза на партита с аверите му.

Покажете му, че го обичате и вярвате в него

Няма нищо по-хубаво за един мъж от това да знае, че момичето до него го обича, чувства се добре и вярва в него. Затова обръщайте му повече внимание, правете му комплименти и да изтъквайте качествата му пред другите. Когато една жена показва, че уважава и цени мъжа си пред други хора, това със сигурност ласкае егото му и го кара да се чувства добре. Не забравяйте да му показвате, че той е мъжът във връзката и без него няма да се чувствате толкова щастлива и защитена. Когато се чувства несигурен, винаги го насърчавайте и кажете, че вярвате в него, това ще го стимулира и зарадва.





