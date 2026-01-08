5 месеца решетки за 37-г. мъж, признал се за виновен в хулиганство, при условията на опасен рецидив в Дупница

Районен съд Дупница наложи наказание „лишаване от свобода” за срок от 5 месеца, което следва да бъде изтърпяно при първоначален „общ“ режим, на подсъдим, който се призна за виновен в хулиганство, представляващо опасен рецидив. Съдът одобри споразумението постигнато между прокуратурата и защитата по време на разпоредителното заседание по делото.

Подсъдимият М. С. / на 37 г., осъждан / се признава за виновен в това, че: На 15.07.2025г. в гр. Дупница, на кръстовището, образувано от улиците „Св. Иван Рилски“ и „Любен Каравелов“, в градинка „В. Левски“, е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото – публично произвел множество хаотични изстрели (15 на брой) с газ/сигнален пистолет, кал. 9 мм, демонстрирайки грубо пренебрежение към норми и морал, като хулиганските действия представляват опасен рецидив, след като е бил осъждан с влязло в сила на 30.05.2018г. Споразумение, по описа на РС Дупница и му е наложено условно наказание „Лишаване от свобода“ за срок от шест месеца, и със Споразумение от 09.08.2024г. на PC-Дупница му е наложено наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 4 месеца, при първоначален общ режим, като от изтърпяване на наказанията не е изтекъл предвиденият 5-годишен срок по чл. 30, ал. 1 от НК – престъпление по чл. 325, ал. 5, във вр. с чл. 325, ал. 1 и във вр. с чл. 29, ал. 1, б. „б“ от НК. Подсъдимият следва да заплати по сметка на ОДМВР-Кюстендил направените по делото разноски в размер на 173,33 евро – за изготвяне на съдебно-балестична експертиза. Вещественото доказателство, предадено доброволно от подсъдимия в хода на ДП – 1 бр. пистолет марка „Екол Р 29“, следва да бъде отнето в полза на държавата, доколкото е послужило за извършване на престъплението.