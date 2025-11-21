5 м. условна присъда наложи съдът в Кюстендил на кмет за неверни данни в официални документи

Районен съд – Кюстендил наложи наказание „лишаване от свобода“ за срок от 5 месеца, изпълнението на което се отлага за изпитателен срок от 3 години, по отношение на кмет на населено място в община Кюстендил, който по време на службата си е съставил официални документи, с които е удостоверил неверни обстоятелства за прехвърляне на партиди в пенсионен фонд. Съдът одобри споразумението, постигнато между Районна прокуратура, защитата и обвиняемия, посочиха от пресцентъра на съда.

Обвиняемият Я.С., бивш кмет на селото, се е признал за виновен в това, че в условията на продължавано престъпление, за времето от 13 юни до 13 септември 2023 г., е съставил официални документи, с които е удостоверил неверни обстоятелства с цел да бъдат използвани като доказателство, като е положил нотариална заверка на заявление за промяна на участие и прехвърляне на натрупани суми по индивидуалната партида в друг фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване, което удостоверил с полагане на щемпел на кметството и подпис от страна на С.Й. и А.К.

По време на изпитателния срок спрямо обвиняемия ще се прилагат възпитателни грижи от страна на полицейски служител. От престъплението не са причинени имуществени вреди, поради което не се налага обезпечението или възстановяването им, уточниха от съда и допълниха, че одобреното споразумение има последиците на влязла в законна сила присъда, а определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ИВАН ИВАНОВ