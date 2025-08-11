5 м. условно за пенсионер от Бобов дол, шофирал с 1.81 промила алкохол

Пенсионер от Бобов дол с основно образование е с условно наказание, наложено от Районен съд – Дупница. Съставът от магистрати постанови „лишаване от свобода“ за срок от 5 месеца, изпълнението на което се отлага за срок от три години, за това, че мъжът е бил установен да шофира с 1,81 промила алкохол в кръвта.

На 03.04.2024 г. около 23:40 часа в гр. Бобов дол, с посока на движение към бензиностанция „Петрол“, пенсионерът е управлявал лек автомобил. При проверка униформените установили, че той е пиян, дрегерът показал 1,81 промила, а резултатите били потвърдени и от кръвна проба. Обвиняемият трябва да заплати по сметка на ОД на МВР – Кюстендил и направените по досъдебното производство разноски в общ размер на 1035,39 лева.

ГЕРГАНА ИВАНОВА





