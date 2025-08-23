5 неща, за които мъжете лъжат

В началото на връзката, когато несигурността все още витае във въздуха, мъжете са склонни да изричат някои лъжи. Правят го, за да повдигнат самочувствието си, да ви накарат да се почувствате привлечени от тях, прикриват несигурностите си.

Всеки казва своите малки лъжи в началото на връзката, преди да се почувства сигурен да разкрие истинската си същност.

Кои са 5-те неща, за които мъжете най-често лъжат в началото на връзката?

1. Тайни от миналото

Не е неочаквано тайните от миналото да бъдат прикривани в началото на връзката. Понякога дори прикриването им продължава доста напред в развитието на отношенията. Но никой мъж няма да разкрие подробности от миналото си в началото на връзката. Дори да се интересувате и да му задавате въпроси за минали отношения, връзки, проблеми в семейството, може да не получите истината. В повечето случаи мъжете лъжат именно за тези подробности от живота си.

2. Истинското му финансово състояние

Мъжете лъжат както за да прикрият, че нямат достатъчна финансова стабилност и независимост, така и за да прикрият богатството си. В единия случай самочувствието им страда заради недостига на средства, а в другия се опитват да прикрият благосъстоянието си, за да се предпазят от златотърсачки. По тази причина в началото на връзката е много вероятно да бъдете лъгани в тази посока.

3. Бройката

Друга често изричана лъжа от мъжете е бройката жени, с които са спали или имали връзка. В зависимост от индивидуалността на вашия човек, той може да ви излъже в двете посоки – да занижи бройката, за да ви накара да му се възхитите и да не го сметнете за бройкаджия, или да я завиши, за да прикрие собствената си несигурност по отношение на опита си във връзките.

4. Причините за разделите с бившите му

Мъжете винаги лъжат за точните причини за раздяла с бившите им. Не очаквайте да бъдат изцяло искрени с вас за това. Ще мине доста време, докато получите истината, ако изобщо я получите. Невинаги прикриването на реалните обстоятелства е злонамерено. Мъжете просто не са обстоятелствени като жените, и не обичат да разказват подробно и да разнищват отношенията, анализирайки ги и споделяйки ги.

5. Намеренията му за връзката ви

Понякога мъжете правят нещата да изглеждат така, сякаш искат да прекарат живота си с вас. Това обаче може изобщо да не е истина, а да ви лъже. Може да ви казва това, което искате да чуете. Възможно е той самият да няма представа какво иска, а просто да се забавлява. Но едно е сигурно, мъжете лъжат за истинските си намерения в много от случаите.





