5 неща, които жените ценят най-много в мъжете си над всичко останало

Лудо влюбени ли сте? Вече знаете колко е важно да казвате „Обичам те“, но в допълнение към тези думи, да показвате на половинката си как се чувствате редовно – и да полагате усилия да откриете най-добрите начини да го направите – е едно от нещата, които жените ценят най-много в партньорите си. Ето 5 неща, които са наистина важни за нас, защото им обръщаме повече внимание, отколкото предполагате.

1. Когато слушате и не се опитвате да я поправите

Една от най-добрите личностни черти на мъжете е, че са фиксатори. Дайте им проблем и това, което те искат да направят повече от всичко, е да го поправят. За съжаление, жените не желаят да бъдат поправени. Те искат да бъдат изслушвани. Те искат да бъдат признати. Те искат да знаят, че техният мъж ги чува, вижда ги и разбира през какво преминават.

Така че следващия път, когато вашата партньорка седи на дивана и се чувства тъжна, попитайте я какво не е наред и след това слушайте какво ви казва. Обяснете ѝ, че чувате какво споделя и че много съжалявате. И тогава я попитайте какво има нужда от вас. Не ѝ давайте съвети. Просто я попитайте какво ѝ трябва. Това може да изглежда като много просто нещо, но това е, което жените искат повече от всичко – да бъдат чути, но не и поправени.

2. Когато предвиждате нейните нужди

Тези, които са нещастни в любовта, често очакват мъжете да предвидят техните нужди и по този начин се излагат на разочарование. Това, което жените искат повече от всичко, е техните партньори да предвидят нуждите им, но много мъже просто не знаят как да го направят. Приятелките, сестрите и майките са тези, които могат да предвидят нуждите им, без дори да им мигне окото, така че могат да разчитат на тях да го направят.

Какво означава да предвидите нуждите на своята половинка? Много просто, не е нищо повече от обръщане на внимание и предприемане на действия.

Предвиждането на нуждите на вашата партньорка е от решаващо значение за здравата връзка. Демонстрира високо ниво на внимание, разбиране и отзивчивост, което води до повишено чувство на свързаност, интимност и цялостно удовлетворение от връзката. Проучване от 2022 г. показва, че партньорите, които активно се опитват да предскажат и удовлетворяват нуждите на другия, са склонни да съобщават за по-голямо щастие и ангажираност във връзката.

3. Когато я забелязвате

Кога за последен път казахте на жена си колко е красива? Кога за последен път ѝ казахте колко страхотна майка е или колко много я обичате? Предполагате ли, че не е нужно да казвате тези неща, защото тя знае? Ако случаят е такъв, много грешите. Жените трябва да бъдат забелязани. Те трябва да знаят, че ги виждате, че виждате начина, по който изглеждат, начина, по който се държат и начина, по който се чувствате към тях.

Така че, използвайте всяка възможност, която можете, за да забележите вашата партньорка. Кажете ѝ невероятните неща, които виждате да прави и че я обичате много.

4. Когато държите ръката ѝ

Жените обичат да бъдат държани за ръце. Няма нищо по-хубаво от това да вървите по улицата, държейки мъжа си за ръка.

Да държите ръката на партньора си е важен жест, който може да намали стреса, да понижи кръвното налягане, да облекчи болката и да засили чувството на връзка и интимност. Проучване от 2023 г. установи, че това се дължи главно на активирането на освобождаването на окситоцин, често наричан хормон на любовта. Хващането за ръце може да помогне за регулиране на емоциите, особено в ситуации, причиняващи безпокойство или страх, като осигурява чувство за сигурност и комфорт.

Физическият контакт – без очакване за нещо повече – ни кара да се чувстваме специални и обичани и много по-вероятно да искаме да дадем повече. Следващият път, когато се разхождате с жена си, протегнете се и я хванете за ръка. Ако направите това, можете да ѝ покажете, че я обичате по много лесен начин.

5. Когато научите нейния любовен език

Според д-р Гари Чапман в книгата си „5-те езика на любовта“ има пет езика на любовта – пет начина, по които хората изразяват и получават любов.

Качествено време

Физическо докосване

Думи на утвърждение

Действия

Раздаване на подаръци

За всеки човек един от тези жестове е нещото, което го кара да се чувства най-обичан. Когато партньорът се опитва да им покаже любов, използвайки различен любовен език, те не се чувстват толкова обичани.

Така че, ако искате да бъдете по-добър партньор, разберете любовния език на вашата жена. След това направете усилие да я изслушате, без да се опитвате да я поправите или да предвидите нейните нужди. Вижте я и дръжте ръката ѝ. В допълнение към казването „Обичам те“, правенето на тези прости неща ще я накара да се почувства обичана – което ще заздрави връзката ви и ще направи и двамата щастливи.





