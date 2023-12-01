5 нови случая на коронавирус в област Благоевград

147 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 1872 теста. Това показват данните на Единния информационен портал.

Положителни са близо 7,9% от пробите.

Трима са починали, а 168 са излекувани.

В болници за лечение остават 358 пациенти. От тях 32 са в иинтензивни отделения. 35 са новоприетите пациенти.

През последните 24 часа са поставени 485 ваксини.

Разпределението по области на новооткритите случаи: Благоевград – 5; Бургас – 18; Варна – 9; Велико Търново – 3; Видин – 4; Враца – 1; Габрово – 4; Добрич – 7; Кърджали – 2; Кюстендил – 3; Ловеч – 1; Монтана – 3; Пазарджик – 7; Перник – 7; Плевен – 4; Пловдив – 3; Разград – 1; Русе – 5; Силистра – 1; Сливен – 3; Смолян – 1; София област – 2; София град – 40; Стара Загора – 5; Търговище – 1; Хасково – 3; Шумен – 1; Ямбол – 3 души.

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