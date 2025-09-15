5 основни страхове на мъжете в секса

Парадокс: интимният живот би трябвало да носи удоволствие и радост, но за мнозина той се превръща в източник на напрежение, тревожност и тревоги. Това се случва заради страхове, които могат да отровят сексуалните отношения, а някои хора дори избягват интимността. Какви са тези страхове и как да се справим с тях?

5 основни мъжки страха в леглото

За какво се тревожат мъжете

Сексът е много по-важен за мъжкото самочувствие, отколкото за женското. И в същото време мъжките неуспехи в интимния живот са много по-забележими.

„За почти всеки нормален мъж, задоволяването на партньорката му е „въпрос на чест“. Но това изисква редица условия, които не винаги зависят от човека: добра ерекция, поддържането ѝ за определено време, навременно завършване. Ако жена, която иска да се покаже гореща и страстна в леглото, е напълно способна да изобрази това, което иска, в неподходящ момент, тогава мъжете нямат такава възможност.“

Олег Шевченко, учител, психолог, сексолог, психотерапевт, разкри как изглеждат основните страхове на силния пол. По думите му мъжът се притеснява, че:

– Ще има проблем с ерекцията.

– Процесът ще приключи преждевременно.

– Партньорката няма да бъде удовлетворена.

– Размерът на достойнството му може да ѝ се стори недостатъчен.

– Може да не оправдае очакванията, тоест не е достатъчно напреднал в секса.

Как да се отървем от тези страхове

1. Еректилна дисфункция

По-често този проблем се появява с възрастта и може да бъде причинен от заболявания като диабет, атеросклероза, нарушения на нервната система, както и урологични заболявания. Млад мъж също понякога може да се сблъска с подобна неприятност, например при силно вълнение или злоупотреба с алкохол.

Олег Шевченко добави: „Промените, свързани с възрастта, трябва да се приемат за даденост, докато се опитваме да предотвратяваме заболявания или да ги лекуваме, ако вече съществуват. Но що се отнася до тревогите и очакванията за неуспех, те са основните врагове на успешния секс. Те допринасят за производството на кортизол (хормонът на стреса), който намалява производството на мъжкия хормон тестостерон. Затова не се притеснявайте, че физиологията може да се провали – това се случва на всеки. Няма проблем, можете да изчакате малко и да опитате отново.“

2. Преждевременна еякулация

Този проблем засяга повече млади, неопитни мъже или такива, които са възобновили сексуалния си живот след дълга пауза. Напълно нормално явление, което въпреки това причинява голяма тревожност.

Има такива начини за решаване на проблема:

Когато усетите, че оргазъм наближава, поемете дълбоко въздух и си спомнете някоя скучна ежедневна задача, например неподготвен доклад.

Спрете за няколко секунди и след това продължете акта.

Обърнете повече внимание на прелюдията – в този случай жената ще може да достигне оргазъм много по-бързо.

3. Няма да мога да я задоволя

Смята се, че женският оргазъм е признак за мъжки сексуални умения и тази мисъл може силно да повлияе на самочувствието на представител на силния пол.

Олег Шевченко: „Много, дори опитни мъже, не знаят, че, първо, много малък брой жени са способни да получат удовлетворение от всеки секс. И второ, интимните ласки и докосвания са необходими за женски оргазъм. Така че трябва да им се обърне повече внимание.“

4. Моето достойнство не отговаря на „стандартите“

Няма научни доказателства, че самият „размер, който има значение“ влияе върху удовлетвореността на жените от секса. Напротив, проучвания, които периодично се провеждат сред жени, показват, че дължината на органа ви не играе голяма роля за постигането на оргазъм от партньорката ви.

Между другото, мъжът може също да се страхува дали голото му тяло ще изглежда непривлекателно за партньорката му, въпреки че този страх традиционно се счита за женски. В днешно време обаче, когато мъжете са станали по-загрижени за външния си вид, този страх е предаден и на тях.

Олег Шевченко: „За да се отървете от този страх, не забравяйте, че за жените физическите ви параметри не са толкова важни, колкото поведението ви, способността да избирате правилните и вълнуващи думи и да забелязвате нуждите на жените.“

5. Мога да изглеждам като „ненапреднал“ любовник

Този страх обикновено измъчва по време на първата интимна среща и то напълно напразно. Тъй като различни видове удоволствия в леглото са участ на вече установени двойки, партньорите за първи път обикновено нямат време за тях. Но по-късно е много полезно да обсъдите желанията и фантазиите си с приятелка, да разберете за нейните предпочитания и това трябва да се прави без фалшиво смущение. Тогава сексуалният ви живот ще стане по-интензивен, разнообразен и в резултат на това удовлетворяващ и за двамата.

Основна информация

Добрият любовник обикновено се нарича „истински мъж“. Ето защо тези, които се съмняват в сексуалните си способности, понякога се страхуват от критика. Такъв страх може да накара човек напълно да се откаже от интимния живот. За да предотвратите това, трябва да се научите да се борите със страховете си.

Например, важно е да си напомняте какво е най-важно за една жена в леглото. И това не са вашите физически параметри или специални умения, а желанието да разберете какво ѝ харесва и да се опитате да задоволите нейните нужди.





