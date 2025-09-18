5 престъпления към здравето си, които извършихте през последния час

Денят тъкмо е започнал, а вие вече поставяте здравето си в опасност без дори да го осъзнавате Ето и какво хората правят всяка сутрин, което само им вреди:

1. Пипате лицето си

Според изследване на Националния здравен институт в Англия хората пипат лицето си средно по 4 пъти на час. Какъв е проблемът? Това, че пипате и много други неща и след това не сте си измили ръцете – като за начало бюрото, чашата с кафе, клавиатурата. Всяка повърхност събира постоянно микроби, които много лесно се пренасят върху кожата ви и могат да доведат до инфекции.

2. Стоите залепени за стола

На всеки час зад бюрото трябва да добавите 10 минути разходка. Седенето води до схващане, затлъстяване, диабет и сърдечносъдови болести. Не само това, ами и мозъкът и очите ви се затормозяват, ако не ги махате през определен период от време от монитора.

3. Проверили сте Фейсбука си няколко пъти

Социалната мрежа е катализатор на конфликти в една връзка. Изследване на учени от Чили показва, че хората, които висят в социалната мрежа са с 50 % по-застрашени да разрушат брака/връзката си от тези, които са по-нередовни в нея.

4. Търкате очите си

„Търкането на очите е свързано с заболяване, известно като кератоконус, прогресивно отслабване и изтъняване на роговицата, което причинява загуба на зрението и не може да се коригира чрез меки контактни лещи или очила“, казва Кийт Уолтър, MD, професор по офталмология в университета „Уейк Форест”.

5. Стискате се, вместо да отидете по малка нужда

Понякога задържане на урината не вреди, но редовно пресичане на вашия сфинктер може да предизвика сериозни проблеми, като например инфекция на пикочните пътища и пикочния мехур, и дори може да допринесе до изпускане, тъй като мускулите, контролиращи пикочния мехур отслабват.





