5 престъпления, свързани с наркотици, разкриха кюстендилски криминалисти

5 престъпления, свързани с наркотични вещества ,са разкрити от кюстендилски криминалисти по време на проведена операция от 17 до 21 юни. Задържани са с полицейска заповед 5-ма с различни по вид наркотици – канабис, амфетамин, МДМА, те са на възраст от 35 до 45 години. Сред тях е 36 годишна варненка , от която са иззети опаковки с амфетамин и канабис. Видът на наркотичните вещества е установен с полеви наркотест. Бързи полицейски производства са образувани по случаите в РУ Кюстендил, работата продължава под надзора на прокуратурата.