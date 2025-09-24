5 признака, че главоболието ви е причинено от COVID

Главоболието е чест спътник на всяка настинка или вирусна инфекция. При заразяване с коронавирус обаче то има свои собствени, много специфични характеристики, които го отличават от обикновеното неразположение. Лекарите отбелязват, че тази болка често е много по-силна, по-продължителна и не се повлиява добре от болкоуспокояващи.

Кои са 5 признака, които показват, че имате главоболие от коронавирус, съобщава РБК-Украйна , позовавайки се на Strona Zdrowia.

Къде и как се появява главоболие при COVID-19?

Въпреки че интензитетът може да варира, лекарите идентифицират няколко общи характеристики на тази болка:

Болка, която обхваща цялата глава

За разлика от мигрената, тя рядко е локализирана в една точка. Най-често това е дифузна, двустранна болка, усещана в челото, слепоочията и дори в задната част на главата.

Крампи или пулсиращ характер

Пациентите често го описват като силен натиск, усещане за „каска“ на главата или интензивно пулсиране.

Усилване по време на шофиране

Болката става много по-интензивна при всякакви движения, особено при накланяне на главата напред.

Резистентност към болкоуспокояващи

Често срещаните лекарства, като парацетамол или ибупрофен, може да не осигурят никакво облекчение или ефектът им ще бъде много краткотраен, след което болката ще се върне със същата интензивност.

Продължителност

Главоболието при COVID-19 може да продължи повече от 3 дни, а понякога и през цялото заболяване. При някои пациенти то може да е един от първите симптоми на инфекция.

Какво да правите, ако хапчетата не помогнат?

Тъй като болката често е устойчива на медикаменти, струва си да се прибегне до доказани домашни методи, които ще помогнат за облекчаване на състоянието:

Пийте много течности.

Самата дехидратация причинява главоболие. Пийте вода, билкови чайове (лайка, мента, джинджифил).

Почивка.

Спете достатъчно и избягвайте всякакви физически натоварвания.

Студени компреси – Прилагането на студен компрес върху челото, слепоочията или врата може да осигури незабавно облекчение, особено ако имате треска.

Проветрете стаята

Престоят в задушна стая усилва болката. Редовното проветряване ще осигури свеж въздух.

Лек масаж

Нежен масаж на врата, раменете и слепоочията ще помогне за отпускане на напрегнатите мускули.

Кога трябва незабавно да посетите лекар?

Ако главоболието е изключително силно, продължително или е придружено от други тревожни симптоми, незабавно се консултирайте с лекар. Опасните признаци включват: скованост на врата, повръщане, висока температура, нарушено съзнание и слабост в крайниците.

Какви други симптоми има новият щам на COVID?

В момента в Европа доминира подвариант, един от първите симптоми на който е дрезгавост , която лесно може да се обърка с обикновена настинка.

Най-честите симптоми на COVID-19 също включват:

висока температура или втрисане;

кашлица;

загуба или промяна в обонянието или вкуса;

задух;

чувство на умора или изтощение;

мускулна болка;

болки в гърлото;

запушен нос или хрема;

загуба на апетит, диария.

Протичането на COVID-19 може да наподобява настинка или грип, но при някои хора симптомите могат да продължат много по-дълго, превръщайки се в така наречения „дълъг Covid“.

Източник: rbc.ua,vesti.bg





