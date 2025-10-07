5 признака, че мъжът ви ви контролира

Каквото и да си говорим, взаимоотношенията са нещо сложно. Може би и оттук идват редица недоразумения – впускайки се във връзка, ние си представяме, че всичко ще е идеално, ще живеем в мир и хармония, без да полагаме никакви усилия. Но всъщност, здравословните отношения се крепят на основите на доверието и уважението.

Какво става обаче, ако единият партньор отстоява себе си и своите интереси повече от другия и се опитва да го контролира? Вижте дали човекът до вас е именно такъв, а ето и няколко от признаците за това:

Вашият партньор изопачава чувствата ви

Някои партньори ще се опитат да изопачат истината или пък емоциите ви, така че да поставите под въпрос собствената си реалност. Например ако вашият партньор направи нещо, което ви нарани и вие реагирате по определен начин, той може да настоява, че вие не разбирате ситуацията или сте твърде чувствителни. Това със сигурност ще подложи на съмнение собствените ви чувства, като в резултат на това, вие ще се чувствате объркани.

Кара ви да се срамувате, че прекарвате време със семейството и приятелите си

Понякога това може да изглежда така, сякаш партньорът ви просто ви обича и иска да прекарва много време с вас. Но ако той не е съгласен за срещите ви с хората, които обичате, това може да е знак за контролиращо поведение. Да искате време, което да прекарвате както ви харесва, не трябва да ви кара да се чувствате виновни или пък егоисти. Да бъдете себе си всъщност е най-доброто нещо за една връзка, дори ако това означава, че имате нужда от повече лично пространство.

Той определя различни правила за двама ви

„Здравословната връзка никога няма да изисква от вас да жертвате приятелите си, мечтата си или достойнството си“, това споделя Манди Хейл, писател и създател на движение в социалните медии. Може би вашият контролиращ партньор иска да се държите по определен начин, така че да не се налага той да се справя с емоциите си. Междувременно пък, той самият рядко прилага същите очаквания към себе си.

Например: той може да излиза сам както с мъже, така и с жени, но вие можете да излизате само с вашите приятелки; вашите дрехи подлежат на „проверка“, докато той може да носи каквото иска; всяка ревност, която изпитвате, е просто лудост, докато неговата ревност означава, че трябва да внимавате; сърди се когато му изпратите съобщение или му се обадите, за да го проверите, но той може да направи това с вас и др.

Обсебен е от минали връзки

„Хубаво е да съчувстваш на един мъж за лошия му опит с предишна партньорка, но в момента, в който той я използва като извинение, за да се отнася зле с вас, спрете да вярвате на всичко, което той ви казва за тази връзка, а вместо това разпознайте това поведение като знак, че той има проблеми в отношенията с жените“, това споделя Лънди Банкрофт, писател и консултант по домашно насилие и малтретиране на деца.

Вашият емоционално контролиращ партньор може да продължи и да говори за минали връзки, както ваши, така и негови. Проблемът не е, че той е сантиментален, а че той или ви държи отговорни за неговите неразрешени проблеми и ревност от старите му връзки, или пък е обсебен от вашите. Още по-лошо – той може да очаква да ограничите свободите си, защото не може да преодолее миналото.

Партньорът ви е склонен към „хронична критика“

Всъщност можете да се опитате да убедите себе си, че критиката на партньора ви към вас е оправдана или че той просто се опитва да ви помогне да бъдете по-добър човек. Но в крайна сметка, без значение колко малка изглежда всяка една критика, ако тя е част от постоянната динамика във връзката ви, ще ви бъде много трудно да се почувствате приети, обичани или утвърдени.

Ако всяко малко нещо, което правите, може да се подобри в очите на партньора ви, тогава няма как да се чувствате оценени като истински равен, камо ли обичан безусловно.