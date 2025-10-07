5 признака, че мъжът, с когото се срещате, е несериозен

Когато започнете да се срещате с нов човек, твърде вероятно е да виждате в него само позитивни черти. Ако обаче връзката ви започне да се задълбочава, трябва да имате предвид, че любовта и привличането ще са фактор само в началото. След като периодът на влюбване премине, той ще бъде последван от една по-зряла фаза на взаимоотношенията ви. В нея ще имате нужда от човек, който да е ваша опора и партньор, а не просто любовник. Ето защо в следващите редове ще ви споделим няколко тревожни сигнала, които показват, че вашият избраник може би не е достатъчно сериозен и готов за връзка. Ето ги и тях:

Той избягва да говори за вашите общи планове

Ако партньорът ви избягва да говори за бъдещето като цяло или пък да прави планове за него с вас… то може би той не би искал вие да сте част от него. Да кажем, че например винаги купува билети за пътуванията в последния момент или пък избягва да назовава точни дати.

Това значи, че той има усещането, че вие сте винаги на разположение, той не ви вижда като приоритет, няма нужда да се съобразява с вас и остава с впечатлението, че може да прекрати връзката ви по всяко време. Ако пък планира ваканции с месеци по-рано, той определено не смята да прекрати взаимоотношенията ви.

Така и не изтрива приложенията за срещи в телефона си

Такъв човек вероятно би ви казал, че той „изобщо дори не влиза в тези приложения“. Истината е, че вероятно те все още са в телефона му, защото той все пак си оставя отворена врата и за други възможности. Може би не е достатъчно сигурен за вашата връзка. Ако един мъж има сериозни намерения към вас, той ще спре да мисли за други варианти, защото вие би трябвало да сте жената, която е заела неговото внимание изцяло. Ако пък вие помолите вашия партньор да изтрие подобни приложения и все пак той не го стори, направете си изводи какво значите вие за него. Вероятно той би искал да прекарва известно време с вас или пък да прави секс, но това със сигурност не е човек, който е загрижен за вашите чувства и емоции.

Не можете да бъдете себе си пред него

Ако докато сте с вашия избраник имате чувството, че за да му се харесате, вие постоянно трябва да се доказвате, да работите здраво, за да бъдете такава, каквато той би искал, или пък да чувствате, че трябва да криете черти от характера си… то вероятно този човек не е сигурен във вас. Ето защо вие трябва буквално да премисляте всяка дума, която казвате и цялостния начин, по който се държите, за да спечелите доверието и вниманието му. Ако искате връзката ви да продължи, да прогресира и двамата трябва да се чувствате добре, бидейки себе си.

Той флиртува с други

Ако докато сте заедно, усетите, че сякаш човекът до вас флиртува с други, не се правете, че не забелязвате. Не насърчавайте и не подкрепяйте подобно неуважително поведение, особено ако се е случило повече от веднъж. За предпочитане е да не му вярвате, че това няма да се повтори или пък, че така ви се е сторило.

Доверете се на инстинкта си – това със сигурност е човек, който не е сериозен както към вас, така и към връзката ви. Проявете самоуважение и прекратете подобни взаимоотношения, които не се градят на взаимно уважение.

Усещате, че връзката ви не върви

Ако имате усещането, че връзката ви върви в неясна посока и партньорът не ви дава усещането за сигурност, то най-вероятно той самият е несигурен както във вас, така и в общото ви бъдеще. За да поемете в дадена посока, вие трябва да общувате помежду си и да изясните какво искате самостоятелно като индивиди и общо като двойка. Ако пък човекът до вас избягва подобни теми, може би е по-добре да продължите сами, всеки по пътя си./az-jenata.bg