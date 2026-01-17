5 признака, че не му пука за теб

Как да разбереш, че си имаш работа с мъж, който не го е грижа какво се случва с теб. А, ако е така, е ясно и, че не питае особено силни чувства. Така че ще ти е по-лесно да се ориентираш как да процедираш.

Без да отнемаме театралния талант на господата да замаскират своята липса на истински интерес, ето какво ги издава.

1. Не проявява интерес как се чувстваш, от какво имаш нужда. Не ти приготвя супа, когато си настинала.

Не само у дома, но и ако сте навън, не се интересува дали се чувстваш комфортно. Кавалерството може и да е просто част от възпитанието, а милите жестове да не са така дълбоко от сърцето, но човекът, за когото означаваш нещо повече ще иска да се чувстваш добре дори, ако става въпрос за по-удобен стол, на който да седнеш. Защото при нормални обстоятелства, ще се чувства добре, ако и ти се чувстваш така.

2. Не те подкрепя в почти нищо

Ако не го интересува, че страдаш за нещо или пък друго те кара да се чувстваш зле, тогава наистина не си много важна жена, а и личност за него.

3. Повече те критикува, отколкото хвали

Има склонност да говори повече за нещата, които не харесва в теб, отколкото за онези, които са положителни в неговите очи. Това е явна проява на неуважение и липса на афинитет към това, което си.

4. По-замаскиран, но издайнически признак е, ако говори хубави неща за теб, но така, все едно говори за нещо обикновено, което дори не повдига адреналина му изобщо, нито пък изглежда спокойно, но затвърдено като мнение, помислено.

5. Когато говори с теб, не те гледа в очите, разсейва се лесно. А когато изразиш мнение или предложиш нещо, не показва с думи и действия, че има значение.aia.bg