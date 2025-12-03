5 причини, поради които теглото ви се променя всеки ден

Дневните колебания в телесното тегло са нормално явление, причинено от няколко фактора. Малко вероятно е да се избегне, тъй като може да възникне поради естествени физиологични процеси в организма.

Време на деня

В списанието „Бъбречна недостатъчност“ се посочва, че телесното тегло естествено се колебае през деня поради промени в приема на храна, нивата на хидратация, движението на червата и дори производството на пот.

Вземете предвид някои от тези промени, като се претегляте по едно и също време всеки ден. Например, създайте си навик да се претегляте сутрин след използване на тоалетната и преди закуска.

Храна през деня

Това, което ядете през деня, може да окаже значително влияние върху краткосрочните колебания в теглото. Храните с високо съдържание на въглехидрати или натрий могат да накарат тялото ви да задържа вода, което може да доведе до временно наддаване на тегло.

Дневните колебания в теглото, причинени от това, което сте яли, обикновено добавят временно тегло към тялото, докато то не бъде усвоено и отделено, и обикновено не отразяват промените в телесната мастна маса.

Хидратация на тялото

Според данни в списанието Nutrients, нивата на хидратация играят голяма роля в краткосрочните промени в теглото, тъй като водата съставлява от 45 до 75% от телесното тегло.

Някои хора може да имат по-малко течности в телата си, ако са дехидратирани или се потят прекомерно, така че теглото им може да е малко по-ниско.

От друга страна, консумацията на повече натрий може да доведе до задържане на течности и временно наддаване на тегло, особено ако пиете повече вода.

В тези случаи теглото се променя поради количеството вода в тялото, а не поради промени в телесните мазнини.

Хормонални промени

Хормоналните промени могат да повлияят на ежедневните колебания в теглото, задържането на течности, апетита и дори метаболизма.

Например, по време на менструалния цикъл, колебанията в нивата на естроген и прогестерон могат да доведат до краткосрочно задържане на течности и натрий, което временно увеличава телесното тегло.

Освен това, хормоните на стреса, като кортизола, могат да повлияят на хранителните навици. Кортизолът също играе роля в това колко вода задържа тялото. Това може да допринесе за промени в мастната маса, което може да повлияе на дневното тегло.

Отиване до тоалетната

Изхождането с черва може да причини колебания в телесното тегло. Нормално е да имате около 1-2 изхождания за 24 часа.

Запекът може да причини временно наддаване на тегло поради задържане на изпражнения и течности.

Като цяло, малките дневни колебания в теглото се считат за нормална част от живота и рядко отразяват действителните промени в количеството телесни мазнини.