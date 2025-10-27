Ние, дамите сме свикнали да говорим свободно за различните периоди от живота ни, включително и за промените, които ги съпътстват. Но не бива да забравяме, че партньорите ни също преживяват трудни моменти, особено в периода около 45-ата си година. Какви са възможните промени при тях?

5 промени, които настъпват с мъжете след 45:

Промяна в стила

Това, което обличат мъжете над 40 години, не е същото като това, което са носили на 20. Цветовете трябва да са по-богати и по-земни, както и текстурите. Мъжете над 45 искат дрехи, които пасват на телата им и на новата им форма. Най-голямото въздействие на стареенето около тази възраст е намаляването на мускулната маса и загубата на чиста мускулна маса, което води до натрупване на мазнини.

Натрупването на мазнини може да се отрази в различни части на тялото, така че е важно мъжете да купуват дрехи, които пасват на новата им форма. Купуването на дрехи, които са твърде големи, само ще ги накара да изглеждат по-пълни и по-възрастни. Така че не бързайте да обвинявате партньорите си в изневяра или нещо подобно, може би просто е дошъл моментът за промяна на стила им на обличане.

Забавят се някои функции на тялото

С напредване на възрастта мъжете може да установят, че не са в състояние да правят нещата толкова лесно, колкото преди. Това е така, защото способността на тялото да произвежда енергия намалява с възрастта и това може да доведе до спад във физическата функция.

Белите дробове също са склонни да губят еластичността си, което затруднява нормалното дишане. Сърдечната честота и кръвното налягане също са склонни да се увеличават с възрастта, което може да доведе до здравословни проблеми като високо кръвно налягане и сърдечни заболявания. Освен това имунната система отслабва и е по-малко способна да се бори с инфекциите.

Има много начини, по които мъжете над 45 години могат да се справят с промените, които настъпват в телата им с напредване на възрастта. Някои мъже могат да изберат да се подложат на хормонозаместителна терапия, за да се борят с ефектите на стареенето. Други могат да изберат да спортуват и да се хранят здравословно, за да поддържат физическа форма. Какъвто и подход да предприемат, важно е мъжете над 40 години да са наясно с промените, които настъпват с напредване на възрастта, и да предприемат стъпки за поддържане на здравето и благополучието си.

Косата започва да изтънява

Почти всеки ще изпита някакъв вид косопад с напредване на възрастта. Всъщност 40 процента от жените ще видят видим косопад, докато навършат 50 години, според проучване от 2015 г., публикувано в Journal of the American Academy of Dermatology. Този косопад се дължи на свързани с възрастта хормонални промени, които променят скоростта на повторен растеж на косата. Докато възрастните над 40 години продължават да губят коса с нормална скорост – около 50 до 100 косъма на ден – времето, необходимо за възстановяване на растежа на тези косми, се увеличава с възрастта.

Появяват се проблеми с гърба

„Най-високият риск от развитие на дискова херния на лумбалната област е сред хората на възраст от 30 до 50 години“, казва ортопедичният хирург д-р Ерин Нанс. Честите симптоми включват болка в долната част на гърба и болка, която се разпространява в седалището и краката. Добрата новина? Според Нанс, почивката, физиотерапията и противовъзпалителните лекарства са ефективни лечения. „Повечето пациенти ще имат подобрение на симптомите си в рамките на три месеца.“

Проблеми със сексуалността

Проблемите със сексуалната функция са по-явни от всякога, благодарение на рекламите за лекарства и препоръките на известни личности, но много мъже все още не вярват, че това може да им се случи. Всъщност е обичайно в средна възраст да започнете да забелязвате, че ерекцията ви възниква по-бавно и е „по-мека“.

Около 26 процента от мъжете на 50-годишна възраст съобщават за поне известна степен на неудовлетвореност от ерекцията си, според проучване на Харвардския университет сред близо 32 000 мъже. И проблемите са по-вероятни с напредване на възрастта. Едно от решенията могат да бъдат хапчета с рецепта за лечение на еректилна дисфункция. Поддържането на здравословен начин на живот чрез упражнения и добър избор на храна също може да помогне, тъй като високото кръвно налягане, диабетът и високият холестерол могат да причинят съдови проблеми, които допринасят за еректилна дисфункция.