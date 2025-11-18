5 разложки фирми си поделиха зимното почистване на общината и 550 000 лв. без ДДС

5 разложки фирми си поделиха зимното почистване на общината до 30.04.2027 г.

4 от общо 8-те обособени позиции в обществената поръчка на обща стойност 549 814,68 лв. без ДДС спечели „Йорови“ ЕООД. Фирмата на Христо Йоров поема снегопочистването на пътя Предел – Разлог – м. Бетоловото – м. Кьошката до хотелски комплекс „Катарино“, пътя от границата на Белица – Долно Драглище – Горно Драглище – Добърско и улиците в трите села, пътя Предел – Разлог – кантон РПС и самия град Разлог, разделен на 7 района, както и снегопочистването на с. Баня и пътя Якоруда – Разлог – Баня. И по 4-те позиции фирмата получи максималната оценка от 100 т.

Снегопочистването на пътищата до местностите Кулиното и Круше, хижа „Предела“, пътя м. Паланковото – м. Шипоко – м. Сулището и от хотелски комплекс „Предел“ до границата със Симитли ще се чисти от „Конима“ ЕООД на разложанина Костадин Манов.

Пътя Разлог – Годлево – депото и улиците в селото ще разчитат на „Ар Деко-05“ ЕООД на Иван Икономов, а Разлог – Бачево – мах. Ръждавец, местността Катарино и с. Бачево – на ЕТ „Лъки – Кирил Кирилов – Спасимир Кирилов“.

Последната обособена позиция за пътя Елешница – граница на община Белица – Палатик – Черешово и с. Елешница ще се чисти от „Строителна къща – Бела-Ица“ ЕООД на Тодор Василев.

В поръчката беше включено условието фирмите да разполагат с определен брой снегопочистващи машини плюс резервни такива и пясъкоразпръсквачи.

Дейностите, предмет на поръчката, се изпълняват от 01.12. до 31.03. за всеки експлоатационен сезон през посочения период, а при възникнала необходимост и извън него, уточни заместник-кметът на Разлог Славчо Фарфаров.

ВАНЯ СИМЕОНОВА