5 скрити признака на деменция, които може да пренебрегнете

Разпознаването на ранните признаци на деменция невинаги е лесно – много симптоми могат да изглеждат като ежедневна забрава или прости промени в настроението. Но ранното откриване на тези едва доловими предупредителни знаци може да доведе до реална промяна. Ранното откриване позволява по-добро управление, навременно лечение и достъп до правилните системи за подкрепа както за отделните хора, така и за техните семейства.

1. Странно и неподходящо поведение

Хората с деменция могат да започнат да проявяват поведение, което изглежда нетипично за тях, пренебрегвайки социалните норми, които някога са спазвали. Това е известно като дезинхибиране, симптом, който се появява, когато промените в мозъка засягат контрола на импулсите. В резултат на това те могат да правят груби или нетактични забележки, да се държат неподходящо в социална среда или да се ангажират с импулсивни действия, като например докосване на непознати или говорене на висок глас на тихи места.

2. Халюцинации

Въпреки че тези действия могат да бъдат разстройващи или объркващи за семейството и полагащите грижи, важно е да се помни, че те не са умишлени, а по-скоро резултат от неврологичния упадък, причинен от заболяването. Реагирането с емпатия и разбиране може да помогне за справяне с тези трудни моменти.

3. Трудности при намирането на думи

Езиковите трудности са ключов симптом на някои видове деменция, особено в случаите на първична прогресивна афазия – форма на фронтотемпорална деменция.

С влошаването на фронталния и темпоралния лоб на мозъка, хората може да изпитват все по-големи трудности при намирането на правилните думи, изграждането на изречения или ясното изразяване на мислите си.

С течение на времето тези предизвикателства могат да доведат до фрустрация, намалена комуникация и дори социално отдръпване. Въпреки че не всички случаи на първична прогресивна афазия прогресират до пълна деменция, много хора в крайна сметка изпитват по-широк когнитивен спад, засягащ паметта, разсъждението и ежедневното функциониране.

4. Промени в разпознаването на миризми

Изследователи разработиха домашния тест за миризма AROMHA, установявайки, че възрастните хора с леки когнитивни нарушения (MCI) се представят значително по-зле в разпознаването на миризми, дискриминацията и паметта в сравнение с когнитивно здрави връстници.

5. Трудности при изпълнението на познати ежедневни задачи

Ежедневните задачи, които някога са се усещали като автоматични, могат да се превърнат в предизвикателство за човек с деменция.

С намаляването на способността на мозъка да подрежда действията и да си спомня стъпки, рутинните дейности като обличане, готвене или къпане могат да станат объркващи или непосилни. Човек може да забрави как да се облече в правилния ред, да не може да следва проста рецепта или неволно да пропусне хигиенните процедури поради пропуски в паметта.

Тези нарастващи трудности често водят до нарастваща зависимост от болногледачите, което отразява прогресивния характер на деменцията и значението на подкрепата и разбирането на пациента.





