5 съвета за „оцеляване“ през деня, след като не сте се наспали

Всички знаем неприятното чувство на недоспиване, което се отразява негативно върху целия следващ ден. Ефектите от лошия сън обаче могат да бъдат облекчени поне до някаква степен. Вижте 5 съвета, които ще ви помогнат.

Сънят е начинът тялото да си почине и да се възстанови. Ето защо качественият сън е толкова важен, а когато той не е налице човек става раздразнителен, уморен, стресиран и непродуктивен. Сънят е важен за детоксикацията на организма, за физическото възстановяване и за поддържането на невронните връзки. Поради тази причина хроничното безсъние е предпоставка за различни здравословни проблеми.

Как обаче да намалите негативните ефекти от недоспиването, когато става въпрос за единичен случай?

Изпийте обичайната си доза кафе

Известно е, че кофеинът предотвратява съня. Неслучайно повечето хора обичат да започват деня си с чаша ароматно кафе – за разсънване. Когато не сте се наспали и имате нужда да се освежите, не забравяйте да изпиете обичайната доза кафе. Не прекалявайте обаче с повече кафе, отколкото консумирате нормално, защото голямото количество кофеин може да окаже негативно влияние върху следващия ви сън. Кафето повишава когнитивната способност и настроението. Растения като женшен и гуарана също имат подобен ефект.

Яжте храни, богати на протеини и здравословни мазнини

Липсата на сън означава липса на енергия, а липсата на енергия често води до желание за здравословни храни. Нездравословните преработени продукти могат да бъдат само временно решение за повишаване на енергията. Когато сте недоспали, постарайте се да закусите с храни, богати на протеини и(ли) здравословни мазнини. С тяхна помощ ще поддържате нивата на кръвната си захар в норма.

Излезте на слънце

Когато времето го позволява и не сте спали добре, излезте навън и поседете на слънце. Сънливостта се стопира по-лесно, когато човек е изложен на естествена светлина рано сутрин. При невъзможност да прекарате повече време навън под лъчите на слънцето, дори излагането на слънце през прозореца може да помогне.

Откраднете си малка дрямка

Ако успявате да вършите задълженията си през деня, макар и на по-бавни обороти, добре. Ако обаче изпитвате силно затруднение да „функционирате нормално“, откраднете си между 5 и 30 минути сън през деня. По този начин може да преборите сънливостта и да подобрите емоционалната регулация. Не се изкушавайте да спите по-дълго време, дори да имате тази възможност, защото това може допълнително да обърка съня ви.

Легнете си по нормално време

Един от ключовите елементи за поддържане на качествен сън изобщо, е лягането по едно и също време. Така че, ако сте недоспали от предишната вечер, по-добре легнете в обичайното за вас време. Вероятно ще се изкушите да заспите няколко часа по-рано, но това би било грешка. Колкото по-стриктно спазвате график на събуждане и лягане, толкова по-добре ще работи циркадният ви ритъм.