5-те най-добри породи кучета за семейства с малки деца

Кучетата могат да бъдат чудесни приятели на децата: те не само са източник на безусловна любов, но могат да им помогнат и да ги научат на отговорност и сътрудничество. Кои породи четириноги приятели са най-подходящи за вас, ако имате малки деца?

Лабрадор

Лабрадорите са лоялни семейни кучета с уравновесен темперамент, което ги прави една от породите с най-малка вероятност да проявят агресия. Те са общителни, мили, нежни и интелигентни. Лабрадорите се разбират добре с деца и други домашни животни и толерират да бъдат прегръщани, потупвани или побутвани от деца.

Спокойното им поведение е идеално за семейства с малки деца. Лабрадорите се нуждаят от много пространство, за предпочитане заден двор, тъй като се нуждаят от ежедневно движение.

Пудел

Пуделите са изключително интелигентни и имат отличен темперамент. Високата им енергия често съответства на тази на децата. Пуделите са любящи, пухкави, нежни и търпеливи. Има три „размера“:

играчка,

миниатюрен

стандартен.

Стандартният пудел е най-добрият избор за семейства с деца, тъй като е най-здрав и издържа на грубо отношение по-добре от по-малките видове.

Бийгъл

Бийгълите, породата, популяризирана от „Снупи“, са дружелюбни, умни и с размери, което ги прави подходящи за деца. Въпреки че някои могат да бъдат избухливи, те обикновено реагират добре на обучение. Бийгълите са социални кучета, които обичат да са около хора, включително деца. Те са лоялни и лесно се привързват към децата.

Отличителният им лай ги прави ефективни кучета пазачи, предупреждавайки ви, когато някой се приближава. Тъй като обаче са шумни, те може да не са подходящи за домове с бебета или малки деца, чувствителни към шум.

Боксер

Боксерите обичат да играят и имат много енергия. Те са особено подходящи домашни любимци за семейства с активни деца, защото могат да изразходват високите си енергийни нива. Поради нуждата си от внимание и упражнения обаче, боксерите не са идеални за семейства, които прекарват много време далеч от дома.

Ирландски сетер

Ирландските сетери са известни с дългата си, червена козина и ловните си умения. Тези мили и активни кучета ще се впишат добре в активни семейства!

Често задавани въпроси:

На каква възраст децата могат да се грижат за домашен любимец?

Според специалисти, докато растат, децата на възраст между 6 и 9 години са готови да поемат малко повече отговорности. С пряко напътствие и надзор, децата в тази възрастова група могат да започнат да се учат как да хранят домашните си любимци безопасно и как да им дават лакомства.

Причиняват ли кучетата алергии?

Симптомите на алергии към кучета обикновено са като тези на всяка друга назална алергия.

Те включват:

Кашлица и хрипове;

зачервени и сърбящи очи;

хрема;

сърбящ, запушен нос;

кихане.

Някои хора с алергии към кучета също имат кожни реакции. Например кожата им може да се обрине там, където куче ги оближе.

Други с по-тежки алергии могат да развият уртикария по лицето или гърдите.

Хората с астма, както и алергии към домашни любимци, могат да имат особено сериозни симптоми.