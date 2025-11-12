5 факта за секса, които ще ви изненадат

Сексуалната активност е важен показател за физическото и емоционалното благополучие. Проучихме как интимният живот влияе на здравето и защо той остава важен с напредване на възрастта.

Подобрява паметта и концентрацията

В проучвания върху животни, учените са установили, че сексът помага на мозъка да формира нови невронни връзки в хипокампуса, областта на мозъка, отговорна за ученето и паметта. Голямо проучване от 2019 г. установи, че сексуалната активност може да помогне за предотвратяване на свързания с възрастта когнитивен спад при мъжете.

При по-възрастните хора е открита връзка между сексуалната активност и по-високите резултати на когнитивните тестове. Това се отнася по-специално до работната памет и изпълнителните функции – умения, които включват планиране, самоконтрол и решаване на проблеми. В проучването са участвали 73 души на възраст от 50 до 83 години. Освен това, проучване от 2018 г. установи, че по-възрастните хора, които са правили по-чест секс и са имали по-силни емоционални връзки с партньорите си, се справят по-добре със задачи, свързани с епизодичната памет.

Може да помогне при камъни в бъбреците

Честият полов акт може да помогне както на мъжете, така и на жените да се отърват от камъни в бъбреците. Изследователите смятат, че това се дължи на отделянето на азотен оксид по време на секс, който след това помага за отпускане на мускулите на уретера.

В едно малко проучване група мъже с камъни в бъбреците са били насърчавани да правят секс три до четири пъти седмично. След две седмици 82% от участниците в проучването са изхвърлили камъните в бъбреците си по естествен път, в сравнение само с 53% в контролната група . Изследователите заключават, че сексът може да увеличи вероятността от естествено отделяне на камъни и също така частично да облекчи болката, свързана с тях. А в друго проучване от 2020 г. 80% от жените с камъни в бъбреците, които са правили секс три до четири пъти седмично, са изхвърлили камъните си в рамките на две седмици. Изследователите също така отбелязват, че се нуждаят от болкоуспокояващи по-рядко .

Може да забави началото на менопаузата

Проучване на близо 3000 жени открива връзка между честата сексуална активност и възрастта, в която настъпва менопаузата. Жените, които съобщават за седмична сексуална активност, са имали 28% по-нисък риск от менопауза в сравнение с тези, които са правили секс по-рядко от веднъж месечно. Изследователите предполагат, че по-честият секс сигнализира на тялото , че бременността все още е възможна и че овулацията трябва да продължи. Трябва да се отбележи обаче, че това е установена корелация, а не доказана причинно-следствена връзка.

Намалява риска от рак на простатата при мъжете

Уролозите и онколозите обръщат особено внимание на ролята на редовната сексуална активност в превенцията на рака на простатата. Голямо кохортно проучване установи значителна обратна връзка между честотата на еякулацията и риска от развитие на това заболяване при мъжете. Установено е, че по-високата честота на еякулацията е свързана с намален риск от рак на простатата в сравнение с тези, които са по-малко сексуално активни. Учените предполагат, че честата еякулация помага за изхвърлянето на потенциално вредни вещества от простатата, които могат да насърчат развитието на злокачествени клетки.

Не увеличава риска от инфаркт

Сексът почти никога не причинява инфаркти и повечето хора, прекарали инфаркт, могат да възобновят сексуалната си активност. Изследователи са изследвали 536 пациенти на възраст от 30 до 70 години и са установили, че честотата на секса в годината преди инфаркта не е увеличила риска от последващи сърдечно-съдови събития. Повечето пациенти са правили секс веднъж седмично или повече и само 0,7% съобщават за секс в рамките на един час преди инфаркта. Физическото натоварване по време на секс е сравнимо с изкачването на два етажа стълби или бързо ходене, така че не представлява значителен стрес за сърцето.

Проучване от 2024 г. установи , че честотата на секса влияе върху здравето на сърцето и риска от преждевременна смърт при възрастни на възраст 20–59 години. То установи, че твърде рядката (по-малко от 12 пъти годишно) или твърде честата (повече от 365 пъти годишно) активност увеличава риска, докато умереният секс (приблизително 1–2 пъти седмично или 52–103 пъти годишно) е свързан с най-нисък риск от сърдечни проблеми и преждевременна смърт.

