5 хита в обувките за есента

Eсента дойде, времето става по-хладно, слънцето се показва по-рядко. Това значи, че подменяме гардероба и изваждаме по-плътните обувки. Хубавото е, че през есента може да носим доста разновидности на обувките. Ето кои са най-модерните сега, според британския „Cosmopolitan“.

Лъскави обувки с виждащи се пръсти

Обувките, които са отворени отпред и част от пръстите се виждат, може да изглеждат ретро, но сега се завръщат и са много хитови. Може да ги носите в началото на есента, когато още има топли и слънчеви дни. Най-добре е да бъдат лъскави и блестящи, за да изпъкват. А през по-студените месеци може да продължите да ги обувате – с плътен чорапогащник и чорапи – това е много модерно сега.

Обувки с животински принт

Животинският принт стана голям хит още през 2024 г. и през тази година продължава да е така. Той е актуален и при обувките. Тази есен може да носите всякакъв вид обувки с животински мотиви – пантфоки, маратонки, боти, ботуши, мокасини, обувки на висок ток. Хит са леопардовият принт, зебровият принт, змийският принт, тигровият принт.

Мокасини

Вечна класика! Мокасините се завръщат всяка пролет и всяка есен, тъй като са идеалната преходна обувка. Те са едновременно официални – стоят по-изискано от маратонки и кецове, но и удобни – не като обувки на тънък, висок ток. Така че – чудесен вариант са за офиса, важни събития, училище, но и за разходки в парка, кафе, кино, пазаруване. Затворени са отпред, с леко висока подметка, но без ток и се съчетават чудесно с дънки, поли, рокли, панталони.

Маратонки, които привличат вниманието

Маратонките са сред най-често носените обувки за есента. С тях ви е комфортно, пазят топлина, но не са прекалено дебели като някои ботуши, съчетават се лесно с ежедневни облекла. През тази есен спокойно може да продължавате да носите тези спортни обувки, но има една особеност. Хит са маратонките, които веднага грабват вниманието. Например – по-лъскави и бляскави, нежни маратонки, които приличат на пантофки, маратонки, съчетаващи няколко ярки цвята или пък интересни принтове. Важно е да привлечете погледите с тях.

Набрани ботуши

Когато навън стане още по-студено, ветровито и по-често вали, ще започнем повече да носим ботуши. За късната есен може да заложите на един много модерен тип ботуши. Става дума за тези, които са набрани, като смачкани – с интересен силует. Най-често те са със средна дължина и от кожа. Имат набрана част по средата и веднага изпъкват. Има и велурени набрани ботуши. Те станаха модерни още през 2024 г. и сега се завръщат.





