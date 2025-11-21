5 храни, които помагат при високо кръвно

Хипертонията, или високото кръвно налягане, е най-разпространеният рисков фактор за сърдечни заболявания, който може да бъде предотвратен. Повече от 1 милиард души по света живеят с този проблем според СЗО. За високо кръвно се смятат стойности на горната граница 130 mm Hg или повече и на долната – над 80 mm Hg.

Промяната в начина на живот и по-здравословното хранене могат значително да помогнат да контролираме кръвното налягане и да се намали рискът от сърдечни болести. При нужда лекарите предписват и лекарства, например ACE-инхибитори, които подпомагат контрола на кръвното.

Някои храни, особено богатите на калий и магнезий, също допринасят за понижаването му. Сред най-полезните са цитрусовите плодове, защото съдържат много витамини, минерали и полезни растителни вещества, които подпомагат здравето на сърцето и намаляват риска от развитие на хипертония. Към тях спадат грейпфрутът, портокалите и лимоните.

Изследване от 2021 г., което разглежда данни от последното десетилетие, показва, че приемът на около 530-600 грама плодове на ден (приблизително колкото четири портокала), може да помогне за по-доброто управление на кръвното налягане. Учените установяват, че цитрусовите плодове в частност се свързват с по-малък риск от високо кръвно налягане.

Пиенето на портокалов или грейпфрутов сок помага за поддържане на кръвното в нормални граници. Важно е обаче да се знае, че грейпфрутът и сокът от него могат да повлияят на действието на някои лекарства за високо кръвно.

Мазните риби са много добър източник на омега-3 мастни киселини, които имат силно благоприятно действие върху сърцето. Те могат да помогнат за понижаване на кръвното налягане, като намалят възпалението в организма.

Голямо проучване от 2022 г., включващо данните на почти пет хиляди души, показва, че най-голям ефект върху кръвното налягане има приемът на между 2 и 3 грама омега-3 дневно, което се равнява на приблизително една порция сьомга от около 100 грама. По-високият прием на омега-3, включително чрез риба, също може да намали риска от високо кръвно при възрастни без предходни сърдечни заболявания или диабет.

Зеленолистните зеленчуци като листно цвекло и спанак също помагат за понижаване на кръвното налягане. Те са богати на минерали като калий и магнезий, които поддържат здравословни стойности на кръвното. Например една чаша сварен спанак осигурява значително количество от тези полезни вещества.

Спанакът съдържа и естествен нитрат – вещество, което може допълнително да понижи кръвното налягане. Освен това е богат на антиоксиданти, калий, калций и магнезий, които подпомагат здравето на сърцето.

Ядките и семената също могат да имат положително влияние върху кръвното налягане. Те са богати на полезни вещества, като фибри и аргинин – аминокиселина, която помага за производството на азотен оксид, а той от своя страна подпомага отпускането на кръвоносните съдове и понижаването на кръвното.

Сред ядките и семената, които често се препоръчват като част от хранене, насочено към контрол на кръвното налягане, са тиквените семки, лененото семе и чиа семената, както и шамфъстък, орехи и бадеми.

Бобовите растения също са богати на полезни хранителни вещества като магнезий и калий, които регулират кръвното, пише puls.bg. Някои проучвания сочат, че консумацията на бобови продукти като грах, леща и боб, може да помогне за понижаване на високите стойности.

Експертите съветват всички тези храни да се приготвят с минимално количество мазнина и сол, за да се запазят полезните им свойства.