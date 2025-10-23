Топ теми

50-годишен мъж е задържан за домашно насилие в Перник

Сигнал на телефон 112 е подаден в сряда около 21,20 ч.  от 41-годишна перничанка  за упражнено спрямо нея домашно насилие от 50-годишен мъж, с когото живеели на семейни начала. По данни на потърпевшата спрямо нея били отправени заплахи за живота и здравето й. Служители от Първо РУ- Перник посетили адреса и в близост до жилището задържали 50-годишният мъж на когото е наложена полицейска мярка за срок до 24 ч. Срещу него е образувано бързо производство и действията по разследването продължават.

    КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА

