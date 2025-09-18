50-г. юбилей с пищно тържество отбеляза бившият президент на „Пирин“ (ГД) Д. Коршумов

Гостите от страната и чужбина подкрепиха каузата на рожденика, дариха 1715 лв. на Дневен център за работа с деца

Вечер, изпълнена с блясък, емоции и много любов, ознаменува 50-ия рожден ден на бившия президент на ФК „Пирин“ (Гоце Делчев) Димитър Коршумов. Тържеството бе подготвено с изключителен вкус, основният декор бе в черно, бяло и златисто, с пищни аранжировки от балони и цветя и стилна арка с надпис „Честит юбилей, Димитър“, пред която юбилярят и неговата половинка посрещаха гостите си от различни краища на България и чужбина, дошли специално за повода.

За перфектната организация основна бе заслугата на неговата съпруга Гергана. Тя бе движещата сила за избора на менюто и сценария на цялото тържество, а синът Илия и приятелката му Моника дадоха също своя принос, за да се превърне написаното на хартия в случващо се на практика.

Визията на празника излъчваше елегантност и подчертаваше значимостта на този специален момент, споделен с много приятели и близки на виновника за повода. Най-топлите мигове бяха посветени на семейството – усмивки, прегръдки и споделена радост озаряваха лицата на най-близките хора на рожденика.

Кулминацията на вечерта настъпи с първия танц на юбиляря и неговата съпруга, съпроводен от ефектна светлинна и димна завеса, която превърна сцената в приказен декор. Блясъкът на фойерверките и аплодисментите на гостите създадоха усещането за празник, сравним с финал на голямо футболно дерби, но този път главният герой бе един-единствен – Димитър Коршумов.

Димитър и Гергана със сина си Илия и приятелката му Моника Първият танц Бащата на съпругата на юбиляря поведе празничното хоро Семейство Коршумови разрязва празничната торта

Не по-малко емоционално бе преживяването, когато рожденикът, вместо да получи, сам направи подаръци. Те бяха специално за майка му Петра, а също и за родителите на съпругата му – Ана и Никола. В същото време юбилярят бе поканил гостите си да подкрепят специално инициирана от него кауза, вместо да купят букет. Така бяха събрани 1715 лева, които още на следващия ден бяха дарени от Димитър Коршумов на Дневен център за работа с деца с увреждания „Символ на любовта“.

Самият празник бе белязан от много настроение, танци, незабравими емоции и споделени моменти. Това не беше просто отбелязване на кръгла годишнина, а истински спектакъл, в който стилът и емоцията се срещнаха, за да превърнат вечерта в незабравимо изживяване. Събитие, което доказа, че както във футбола, така и в живота най-важното са хората до нас и моментите, които споделяме с тях.

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ





