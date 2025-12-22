50 идеи как да прекарате повече време заедно тази Коледа

Празничен гайд с 50 забавни активности, които да пробвате с близките си по време на празниците.

1. Направете семеен списък с желания за пътуване.

2. Изберете думата на годината за вашето семейство.

3. Създайте си визуално табло с желания за новата година.

4. Направете тематичен филмов маратон.

5. Опитайте къмпингуване на закрито в хола.

6. Почистете и организирайте гардеробите на детето си заедно.

7. Отделете играчки и дрехи за дарение.

8. Направете семейни новогодишни обещания.

9. Гледайте обратното броене до Нова година на 31 декември.

10. Направете си пижамен ден.

11. Настанете се удобно на дивана и организирайте семеен четящ маратон.

12. Замразете малки играчки в кубчета лед и оставете малките деца да ги „спасят“ с топла вода.

13. Създайте закрита писта с препятствия.

14. Изградете крепост от одеяла.

15. Направете си ден „без екрани“ за семейна дигитална детоксикация.

16. Помислете за изминалата година и споделете за какво сте благодарни.

17. Внесете сняг вътре и си направете мъничък снежен човек.

18. Карайте ски или сноуборд.

19. Карайте кънки на лед на закрито или на открито.

20. Карайте шейна или се спускайте по близък хълм.

21. Направете семейство снежни човеци.

22. Рисувайте по снега, като добавите оцветител за храна към спрейове.

23. Посетете местен фестивал на открито, коледен базар или зимна разходка.

24. Направете заснежен поход и потърсете животински стъпки.

25. Гледайте залеза заедно.

26. Подарете ръчно направен подарък за баба и дядо.

27. Оставете малките деца да боядисат ваната (след това измийте тях и ваната).

28. Направете хранилки за птици от рециклирани материали.

29. Изрежете хартиени снежинки.

30. Създайте своя собствена празнична гирлянда.

31. Организирайте минишоу за таланти.

32. Напишете сценарий за филм и го заснемете.

33. Отидете на планетариум.

34. Посетете събитие в библиотеката.

35. Направете исторически проект за вашия град.

36. Начертайте родословно дърво.

37. Гответе рецепти от различни страни.

38. Изпечете заедно сладкиш по семейна рецепта.

39. Гледайте образователни документални филми.

40. Решавайте гатанки или главоблъсканици заедно.

41. Упражнявайте нов език заедно с Duolingo (безплатно е и е забавно за децата!).

42. Опитайте домашен научен експеримент.

43. Направете си сами маски за лице за семеен спа ден.

44. Слушайте аудиокниги или подкасти заедно.

45. Пишете заедно благодарствени бележки за празнични подаръци.

46. Направете сесия за осъзнатост или йога.

47. Пишете в дневници за любими моменти от предходната година.

48. Решавайте пъзели заедно като семейство.

49. Намерете време за семейна дрямка.

50. Пуснете приказка на вашето малко дете и се насладете на момент на спокойствие.