50-метров трибагреник сложи началото на Фестивала на чесъна в с. Долни Раковец, два дни не секнаха песните и хората

Над 100 земеделци от региона и страната предлагаха картофи, чушки, домати, млекопроизводителите – сирене и кашкавал, пчеларите – мед и медни продукти, не липсваше и радомирската боза…

50-метров трибагреник, носен от момичета и момчета в народни носии, и под звуците на гайди бе сложено началото на двудневния фестивал на чесъна в радомирското с. Долни Раковец. Това е третото издание, започнало преди три години от пет фамилии, възродили промишленото производство на прочутия долнораковски чесън.

На стадиона край селото над 100 производители от региона и страната показаха богатството на българската земя. На щандове бяха изложени везеници с чесън, картофи, чушки, домати. Млекопроизводители предлагаха сирене и кашкавал, пчелари – мед и пчелни продукти. Лакомства, сувенири, произведения на майстори занаятчии… Не липсваше и прочутата радомирска боза. През двата дни не секнаха песните и хората, словесният фолклор, настроението бе върховно. Много аплодисменти получиха децата от ДГ „8 март“ в Радомир, които, облечени в народни носии, пяха от сърце и душа.

Оранизаторите се бяха постарали и многобройната публика да участва в игри с чесъна, плетене на везеници. Кулинарните демонстрации на Теменужка Матева и Бети събраха аплодисментите на присъстващите, а игрите с чесъна създадоха истинско настроение сред гостите.

На сцената се изявиха самодейни колективи от региона и страната, както и известни народни певци, сред които Нелина Славкова, Невена Цонева, Яница и Искрен Пецов, ФА „Български ритми“, Маги Йорданова, Таня Дупаринова и Валерия Момчилова. Хора се извиха на поляната, а всеки, присъствал на фестивала, си тръгна с везеница чесън, мед и какво ли още не.

Инициаторите, създали този празник на плодородието и народните традиции, обещаха и следващата година да посрещнат гости от близо и далеч и да докажат за пореден път, че Долни Раковец е „сърцето на чесъна“ в България със своите уникални продукти, традиции и гостоприемство.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА





