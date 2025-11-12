5000 лв. глоба и 2 г. и 6 м. условна присъда за тираджията, превозвал в сандък 7 нелегални мигранти през Кулата

Районна прокуратура – Благоевград приключи дело за незаконно подпомагане на мигранти, извършено от 55-годишния И.И. – престъпление по чл. 281, ал. 2, т. 1, пр. 1, т. 5 и т. 6, пр. 1, вр. ал. 1 от НК.

Обвиняемият И.И. на 04.11.2025 г., в района на граничен преход Кулата, противозаконно подпомогнал 7 граждани на Китай да преминават в страната в нарушение за закона – чужденците не са притежавали изискуемата виза за влизане. За целта извършителят използвал товарен автомобил с прикаченото полуремарке със закрепен към него метален сандък, в който били укрити мигрантите.

Деянието е извършено с цел набавяне на имотна облага – получаване по 100 евро за човек.

С определение на съда на обвиняемия И.И. е наложено наказание лишаване от свобода за срок от 2 години и 6 месеца с 4-годишен изпитателен срок и глоба в размер на 5000 лева. То има последиците на влязла в сила присъда.