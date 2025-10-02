53-годишен мъж е задържан след сигнал от таксиметров шофьор за неплатена сметка

Шофьор на такси бил повикан на адрес в брезнишкото с. Ноевци. Там в автомобила се качил 53-годишен местен жител, който пожелал да бъде закаран до гр. Перник. В областния град посочвал различни дестинации до които е трябвало да стигне и накрая когато „разходката“ приключила слязъл от жълтия автомобил без да заплати. Шофьорът на таксито подал сигнал в полицията и много бързо органите на реда установили мъжа и го задържали за срок до 24 ч. Работата по изясняване на случая продължава.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА