54 двойки се ожениха на масова сватба в Газа

Петдесет и четири палестински двойки се ожениха на масова сватба в опустошената от войната ивица Газа – рядък момент на надежда след две години на разруха, смърт и конфликти, предаде Асошиейтед прес.

„Въпреки всичко, което се случи, ще започнем нов живот“, заяви Хикмат Лауа, който бе облечен в костюм и вървеше хванат за ръка с Еман Хасан Лауа, която бе облечена в традиционни палестински мотиви, покрай разрушените сгради в южна Газа заедно с още много двойки, облечени по същия начин. „Дай Боже това да е краят на войната“.

Сватбите са важна част от палестинската култура, но по време на войната в Газа почти бяха спрели. Традицията започва да се възражда след крехкото примирие, макар че днешните сватби са далеч по-скромни от пищните церемонии, които някога се организирали там.

Докато тълпите в южния град Хан Юнис развяват палестински знамена, празненствата остават помрачени от продължаващата хуманитарна криза в Газа. Повечето от двата милиона жители на Газа, включително Еман и Хикмат Лауа, са разселени от войната, а цели квартали са сринати. Недостигът на помощ и периодичните сблъсъци продължават да затрудняват ежедневието на хората.БТА