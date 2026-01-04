56-г. рибар от Кресна загина при фатален инцидент в Гърция (ОБНОВЕНО)

Вълна преобръща лодката с двамата българи, след 1 час сърфист спасява единия давещ се на метри от пристана

56-годишен мъж от Кресна загина при фатален инцидент по време на риболов в Гърция. Трагедията се разигра в събота около 13 часа в района, в който река Струма се влива в Бяло море. Кито Китанов от Кресна и неговият приятел Емил от Дупница се връщали с рибарската лодка към пристана на село Неа Кердилия. На около стотина метра от брега се появил силен южен вятър, който преобърнал лодката с двамата рибари. Вследствие на удара първоначално загубили ориентация, но успели да изплуват и се хванали за лодката. Българите започнали да правят усилия да се задържат над вода и да доплуват до пристанището. В района имало корабчета и други рибари, които не се намесили, считайки, че двамата мъже ще се справят. Близо 1 час никой не им се притекъл на помощ, накрая влязъл сърфист и успял да спаси дупничанина, който бил изваден измръзнал от водата. Той е транспортиран с хипотермия в болницата в Кавала. На място бил изпратен и хеликоптер, но за Кито било вече късно, тъй като бил открит бездиханен.

„Кито беше един от най-добрите рибари в Кресна. Мястото, в което са попаднали с лодката на неговия съученик Емил, е много коварно. Там р. Струма се влива в Бяло море и изглежда не са влезли в подходящ ъгъл и след появата на вятъра вълната ги е преобърнала. Най-вероятно от удара Кито е изпаднал в несвяст, а иначе беше много трениран и издръжлив. Открит е мъртъв върху лодката. Просто малшанс. Ако не е бил сърфистът и Емил можеше да не оцелее”, сподели пред репортер на „Струма“ бизнесменът Георги Георгиев от Кресна, бивш общински съветник от ГЕРБ, който също е запален рибар и често ходи с лодката си в Северна Гърция.

Кито Китанов

Спасеният Емил от Дупница

Мястото на инцидента



Загиналият Кито е най-известният рибар в района, имал всички разрешителни, за да лови риба и в южната ни съседка.

„От дете се занимава с риболов, това му е по наследство. Беше най-добрият рибар, купи си лодка преди година и половина. Работеше известно време като сервитьор в моя ресторант, беше и помощник хижар в хижа „Синаница“. С него сме съученици”, разказа адвокат Антон Драчев.

Загиналият рибар е семеен, има син и дъщеря.

Кадри от трагичния инцидент с двамата българи се появиха в гръцки сайтове. Въпросът защо се подцени ситуацията и не се реагира навреме, остава висящ.

БЕТИНА ГЕОРГИЕВА